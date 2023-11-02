İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Apple’dan dikkat çeken hamle

Apple, İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırırken Yahudi ve Müslüman çalışanlarının mesajlaşma kanallarını süresiz olarak askıya aldı.

Sozcu.com.tr

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Insider’ın haberine göre; Apple’ın Müslüman çalışan grubunun lideri, “Bugün sizinle paylaşacağımız çok önemli bir güncelleme var. Geri bildirimlerinizi gördük. Hep birlikte ileriye dönük tek sürdürülebilir yolun Müslüman Slack kanalını kısa süreliğine duraklatmak olduğuna karar verdik. Yahudi Slack kanalı da aynısını yapacak” dedi.

Slack, bulut tabanlı bir iş uygulaması. Şirket içi mesajlaşmak ve görev takibi yapmak için kullanılır.

Çalışanların karardan memnun olmayabileceği belirtilirken, “Bu eylemi, acı verici ve trajik bir dönemde topluluklarımıza saygılı bir ortam sağlamak için gerçekleştiriyoruz. Bunun topluluğa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda geldiğini biliyoruz” diye yazıldı.

Apple CEO’su Tim Cook, 9 Ekim’de çalışanlara çatışmalar hakkında gönderdiği e-postada şu satırlara yer vermişti: “Birçoğunuz gibi ben de İsrail’deki korkunç saldırılardan ve bölgeden gelen trajik haberlerden dolayı yıkıldım. Kalbim mağdurlarla, sevdiklerini kaybedenlerle ve bu şiddet sonucu acı çeken tüm masum insanlarla birlikte.”

Çalışanların İsrail-Hamas savaşıyla ilgili tartışmalarına müdahale eden tek şirket Apple da değil. Microsoft da yakın zamanda çalışanlar arasındaki bir tartışmayı sonlandırdı.

Microsoft’un şirket mesaj panosunun yaklaşık 90 bin kullanıcısı tarafından görüntülenen bir gönderide, bir çalışan, işi ve şirket ile ilgili güçlü bir hayal kırıklığı duygusu hissettiğini yazdı. Microsoft, yaklaşık 60 yorumun ardından tartışmayı kapattı.

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