İşten çıkarma dalgası LinkedIn’i vurdu… 700 kişinin işine son veriyor

LinkedIn, Çin'den çekildiği için dünya çapında 700 kişiyi işten çıkarıyor. Şirket, Çin'deki şiddetli rekabet ve zorlu makroekonomik ortamı gerekçe göstererek şirketi kapatacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma furyasına LinkedIn de katıldı. Şirket, Çin’deki operasyonuna son verirken 700 kişinin de işten çıkartılmasına karar vermiş oldu.

Microsoft’un sahibi olduğu LinkedIn, internetin yoğun bir şekilde sansürlendiği Çin’de, ayakta kalan birkaç ABD’li teknoloji şirketinden biriydi. Şirket, ülkenin kültürüne uyum sağlamak için kariyer ağı platformunun bir yerel versiyonunu piyasaya sürmüştü.

Microsoft daha sonra bunu InCareer adlı basitleştirilmiş bir sürümle değiştirdi ve profesyonellerin iş bulmalarını, başvuru yapmalarını ve ağlarıyla bağlantıda kalmalarını sağladı. Ancak platform salı günü yaptığı açıklamada, “Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, InCareer’i 9 Ağustos 2023’ten itibaren durdurma kararı aldık” dedi.

LinkedIn yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti: “Başlangıçtaki ilerlememize rağmen, InCareer şiddetli bir rekabet ve zorlu bir makroekonomik ortamla karşı karşıya kaldı ve bu da sonunda bizi hizmeti durdurma kararına götürdü” dedi.

CEO’DAN AÇIKLAMA… 716 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

CEO Ryan Roslansky’nin yaptığı açıklamada da 716 çalışanın işten çıkarılacağı belirtildi.

LinkedIn daha önce Temmuz 2020’de yaklaşık 1000 çalışanını, yani küresel iş gücünün yaklaşık yüzde altısını işten çıkarmıştı.

LinkedIn’in Çin’deki varlığı da diğer ABD’li şirketler gibi sıkıntılıydı. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube dahil olmak üzere çoğu ABD’li teknoloji devi, katı ve çoğu zaman belirsiz düzenlemelere uymadıkları için Çin’de uzun süre engellendi. Ülkede faaliyet gösteren teknoloji firmaları, sosyal istikrar adına istenmeyen içerikleri ve siyasi olarak hassas kabul edilen konuları engellemeleri için baskı görüyor.

LinkedIn’in de özellikle son yıllarda muhaliflerin hesaplarını kaldırıp silmesi eleştiri almasına neden oldu.

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