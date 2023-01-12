James Webb Uzay Teleskobu ilk gezegenini keşfetti

Resmi olarak LHS 475 b. olarak adlandırılan dış gezegen, Dünya'nın çapının yüzde 99'u kadar. Dünya'ya benzetilen öte gezegenin bir atmosferi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sozcu.com.tr

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Resmi olarak LHS 475 b. olarak adlandırılan dış gezegen, Dünya’nın çapının yüzde 99’u kadar. Dünya’ya benzetilen ötegezegenin bir atmosferi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) keşiflerine devam ediyor ve son olarak da bulduğu ötegezegen ile dikkat çekiyor. JWST, 41 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenin yörüngesini iki günde tamamladığını ortaya çıkardı.

NASA genel merkezinin astrofizik bölümü yöneticisi olan Mark Clampin yaptığı açıklamada, “Webb, bizi Güneş Sistemimizin dışındaki Dünya benzeri gezegenlere giderek daha da yaklaştırıyor” dedi.

Keşif hayret verici olsa da şimdi bilim insanları gezegenin atmosferinin nelerden oluştuğunu belirlemek için çalışıyorlar. HS 475 b. olarak adlandırılan gezegenin, Satürn’ün uydusu Titan’ınkine benzer, kalın, metan ağırlıklı bir atmosferi olmasa da nasıl bir atmosfere sahip olduğu bilinmiyor.

Gezegenin karbondioksit ile kaplı olmadığı düşünülse de Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan Jacob Lustig-Yaeger yaptığı açıklamada: “Sezgilerin tersine, yüzde 100 karbondioksit atmosferi o kadar kompakttır ki, tespit edilmesi çok zor hale gelir” dedi.

NASA, kasım ayında teleskobun bir ötegezegenin atmosferinin yapısını daha önce hiç görülmemiş ayrıntılarla başarılı bir şekilde ortaya çıkardığını duyurmuştu.

NASA salı günkü duyurusunda, “Atmosferdeki farklı kimyasal türleri, yıldız ışığı spektrumunun farklı renklerini emer, bu nedenle eksik renkler gökbilimcilere hangi moleküllerin var olduğunu söyler. Webb, evreni kızılötesi ışıkta görüntüleyerek, görünür ışıkta algılanamayan kimyasal parmak izlerini alabilir” diyerek JWS’nin yeni keşfin gizemlerini ortaya çıkarabileceğini açıkladı.

Teleskop ayrıca ötegezegenin atmosferinde sodyum (Na), potasyum (K) ve su buharı (H20) dahil olmak üzere bir dizi element tespit etti.

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