James Webb’den büyüleyen görüntüler… 50 yıldızın doğuşunu görüntüledi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, sıra dışı bir anın görüntülerini yayınladı. Teleskop, bu defa Güneş benzeri 50 yıldızın doğumunu yakaladı.

Sozcu.com.tr

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Aralık 2021’de fırlatılan ve çektiği ilk görüntülerin üstünden tam da bir yıl geçen James Webb Uzay Teleskobu, uzayda yakaladığı yeni görüntülerle adeta büyüledi. James Webb, son olarak Güneş benzeri 50 yıldızın doğuşunu görüntüledi.

Webb, en eski galaksileri ve süper kütleli kara delikleri keşfetti, uzak bir gezegende kum fırtınaları gördü ve moleküler bir yapı taşı tespit etti. Ancak teleskobun paylaştığı ilk görüntünün üzerinden tam bir yıl geçerken çok daha büyüleyici bir fotoğraf geldi.

NASA, çarşamba günü yeni çarpıcı fotoğrafı yayınlayarak Webb’in ilk yayınladığı görüntülerin birinci yılını kutladı.

NASA yöneticisi Bill Nelson, görüntüyü “şaheser” olarak niteledi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris görüntü için “muhteşem” dedi.

Webb’in yakaladığı görüntü, yıldızların tozlu bir kozadan nasıl doğduğunu gösteriyor

NASA’ya göre, yüksek çözünürlüklü görüntü, Dünya’ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Rho Ophiuchi bulut kompleksinde, yaklaşık 390 ışık yılı uzaklıkta, çeşitli oluşum aşamalarındaki yaklaşık 50 yıldızı gösteriyor.

James Webb projesinde yer alan Klaus Pontoppidan görüntüyle ilgili şunları söyledi: “Webb’in Rho Ophiuchi görüntüsü, yıldız yaşam döngüsündeki çok kısa bir döneme yeni bir netlikle tanık olmamızı sağlıyor. Kendi Güneşimiz buna benzer bir aşamayı uzun zaman önce yaşadı ve şimdi başka bir yıldızın hikayesinin başlangıcını görecek teknolojiye sahibiz.”

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