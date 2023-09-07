Japonya, Ay’a iniş aracı taşıyan roketini uzaya gönderdi

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.

Sozcu.com.tr

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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay’a hassas iniş teknolojilerini test etmek için SLIM adı verilen bir iniş aracını uzaya fırlattı. 8 Temmuz 2023’te yerel saatle 08:42’de, güneybatıdaki Kagoshima Eyaleti’ndeki Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatılan H2A roketi, SLIM’in yanı sıra XRISM X-ışını astronomik uydusunu da taşıyor.

SLIM, Mitsubishi Electric tarafından üretilen ve 2,4 metre yüksekliğe, 2,7 metre genişliğe ve 700 kilogram ağırlığa sahip bir iniş aracıdır. Ay’ın yüzeyine yumuşak bir şekilde inmek için tasarlanmış bu aracın geliştirilmesi, uzay araçlarının Ay’a güvenli bir şekilde inmesini sağlamada önemli bir adım olarak görülüyor.

SLIM, Ay’ın yörüngesine girmeden önce yaklaşık 3 ay sürecek bir yolculuğa çıkacak. Yörüngeye girdikten sonra, Ay’ın yüzeyine iniş için gerekli olan son hazırlıkları tamamlayacak. SLIM’in Ay yüzeyine inişi ise yaklaşık 4-6 ay içinde gerçekleştirilecek.

Japonya, SLIM’in başarısıyla uzay araştırmalarında öne çıkıyor. SLIM’in Ay’a başarılı bir şekilde inmesi, Japonya’nın Ay’a yönelik çalışmalarının hızlandırılması için önemli bir fırsat sunuyor. (AA)

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