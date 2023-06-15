Kafasını kazıyan Twitch oyuncusu hayatının şokunu yaşadı

Canlı yayın sırasında hayır işi için kafasını kazıyan bir Twitch oyuncusu, kafasında kulaklıklarının oturduğu yerde bir girinti fark edince şoka girdi.

Sozcu.com.tr

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Twitch kullanıcısı Streamer Curtoss, her gün saatlerce kulaklık taktıktan sonra cihazın kafatasında yarattığı ezikleri ortaya çıkararak takipçilerini hayrete düşürdü.

Curtoss’un videosu üzerine internette birçok oyuncu, kendi “oyuncu kafaları”nı paylaşmaya başladı.

Bir adam, kafasındaki girintinin 14 saat boyunca kulaklık taktıktan sonra ortaya çıktığını açıklarken uzmanlar yeni başlayan oyuncuların da 20 yıl sonra bu şekilde görünebileceklerine ilişkin tahminde bulundular. Buna kan çanağı gözler ve su toplamış eller de dahildi.

Videoda Curtoss, kafasını tıraş ederken bulduğu girintiyle ilgili olarak “Bunun sadece benim saçım olduğunu sanıyordum, bunu sadece saçımın yaptığını sanıyordum” diyerek takipçilerini güldürdü.

“Oyuncu kafası”, insanların gözlüklerini çıkardıktan sonra yüzlerinde kalan izlere benzetilirken izlerin, bölgeye masaj yapıldığında veya sıcak bir duş alındığında geçmesi bekleniyor.

Curtoss’un videosu, Twitter’da 42 milyondan fazla görüntülendi ve binlerce yorum aldı.

20 YIL SONRA BÖYLE GÖRÜNEBİLİRLER

Curtoss’un kafasındaki girinti, ürkütücü bir şekilde video oyuncularının gelecekte nasıl görünebileceğinin bir tasarımına benziyor.

“Gamer” yaşam tarzının fiziksel etkileri hakkında küresel kaynaklı raporlara dayanarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Michael” adlı grotesk bir model, aktif oyuncuların nasıl etkilenebileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, oyuncuların yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmemeleri halinde, uyku yoksunluğu, susuzluk, D vitamini eksikliği, dijital göz yorgunluğu, “konsol parmak”, bel ve boyun tutulması gibi birçok problem yaşayacaklarını vurguluyor.

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