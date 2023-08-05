Kayıp uzay aracı bulundu

NASA, kayıp uzay aracı Voyager 2 ile iletişimi sağladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gönderilen yanlış komut sebebiyle iletişimi kesilen Voyager 2 ile iletişimi sağladı.

NASA, yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977 yılında uzaya fırlattığı ve Dünya’dan 19.9 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 ile iletişimi yeniden kurduğunu duyurdu. 21 Temmuz’da Voyager’a gönderilen bir dizi yanlış komutlar, uzay aracının antenlerini dünyadan uzaklaştırmış ve bunun sonucunda iletişim kesilmişti.

Dün yapılan açıklamada “NASA, Voyager 2 ile tam iletişimi yeniden kurdu. NASAnın Canberra’daki Derin Uzay Ağı tesisi, Voyager 2’ye 19.9 milyar kilometreden fazla bir yıldızlararası seslenme göndererek, uzay aracına kendisini yeniden yönlendirmesi ve antenini Dünya’ya geri döndürmesi talimatını verdi. 4 Ağustos günü saat 12:29 EDT saatiyle uzay aracı, normal çalıştığını ve beklenen yörüngesinde kaldığını belirten bilim ve telemetri verilerini göndermeye başladı” denildi. (DHA)