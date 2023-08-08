Kedi sahipleriyle ilgili çarpıcı araştırma: Eşlerini daha çok aldatıyorlar

İngiltere'de yapılan bir anket, kedi sahipleriyle ilgili dikkat çekici sonuçları ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de bir sanal platform aboneleri arasında yapılan bir anket çalışmasından dikkat çekici sonuçlar çıktı… 2000 kişinin katıldığı anket çalışmasına katılanların sonuçlarını yayınlayan İngiliz medyası, kedi sahiplerinin eşlerini ve partnerlerini daha çok aldattığını yazdı.

Ankete katılanlar arasında kedi sahibi olanların eşlerini en çok aldatanlar olduğu belirtilirken, bunun oranının yaklaşık yüzde 30 olduğu kayıtlara geçti. Balık sahibi olanların ise yüzde 21’inin eşlerini veya partnerlerini aldattığı aktarıldı.

Tavşan sahiplerinin eşlerini aldatma oranının yüzde 16 olduğu duyurulurken, bu oran kuş sahiplerinde yüzde 11, köpek sahiplerinde ise yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

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