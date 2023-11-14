Kısa sürede zengin oldu: Başarısının ardındaki sır duyanları şaşırtıyor

Instagram'da kısa sürede 80 binden fazla takipçiye ulaşan model Emily Pellegrini, yetişkinlere yönelik içerikleriyle dikkat çekiyor. Güzel model, son altı haftada 286 bin TL'lik gelir elde etti ama bunun arkasında aslında büyük bir sır yatıyor.

Sozcu.com.tr

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Yetişkin abonelik platformu OnlyFans’a benzer bir hizmet olan Fanvue’da yüksek bir maddi başarı elde eden Emily Pellegrini, büyük bir ilgi görüyor.

Düzenli olarak iç çamaşırlarıyla verdiği pozları yayınlayan model, kendi hayran kitlesini yaratmayı başardı. Ancak Pellegrini’nin aslında gerçek olmadığı sırrını öğrenenler büyük bir sürpriz yaşayabiliyor.

Tıpkı diğer Influencer’lar gibi kendi videolarını ve fotoğraflarını yayınlayan model, aslında yapay zekâ kullanılarak yaratıldı.

Buna göre Pellegrini erotik içerik yayınlayarak büyük miktarlarda para kazanan ve yapay zekâ tarafından oluşturulan bir avuç yetişkin yıldız arasında yer alıyor.

OnlyFans gerçek bir kişi olarak var olmayan yapay zekâ (AI) karakterlerini platformda yasaklıyor. Buna karşılık Fanvue, piyasadaki tek yapay zekâ abonelik platformu olmakla övünüyor.

Fanvue’nin kurucusu ve CEO’su Will Monange, AI fenomenlerinin “gelişeceğine” ve yakında yetişkinlere yönelik içerik hazırlayanlar da dahil olmak üzere insan yaratıcılar kadar yaygınlaşacağına inanıyor.

Business Insider’a konuşan Monange, “Yapay zekânın şu anda yaptığı şey, insanların yaratıcı olmalarına izin vermek ancak bu yaratıcılığın yüzü olmak zorunda değiller.” dedi.

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