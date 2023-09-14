Köpekler hakkında ilginç araştırma… Yiyeceklerin yerini hatırlıyorlar

Yeni bir çalışmaya göre köpekler sadece keskin koku alma yetenekleriyle değil, aynı zamanda hafızalarıyla da yiyecekleri buluyorlar.

Sozcu.com.tr

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Köpekler, yiyeceklerin yerini koku alma becerileri sayesinde bulmalarıyla ünlü olsalar da yeni çalışmalar aynı zamanda yiyeceklerin yerini görmeleri halinde hatırlayabildiklerini de gösteriyor.

Viyana Veterinerlik Üniversitesi’nden bir ekip sekiz köpekle bir çalışma gerçekleştirdi. Her bir hayvanın, ya bir insanın onları sakladığını gördükten sonra ya da köpek saklanmaya tanık olmadan yiyecekleri bulma yeteneğini test ettiler.

Bilim insanları, köpeklerin, yiyeceğin saklandığını görmeleri durumunda yiyecek depolarının daha fazlasını bulduğunu keşfettiler. Ekip, bunun, yiyecek bulmak için sadece koku almayı kullanmadıklarını gösterdiğini söyledi.

Araştırmacılar aynı çalışmayı modern köpeklerin vahşi atası olan kurtlar üzerinde de gerçekleştirdiler ve benzer sonuçlar elde ettiler. Ve bilişsel yeteneklerin köpekler ve kurtlar arasında çok fazla farklılık göstermediğini ileri sürdüler.

Pek çok köpek sahibi evcil hayvanlarına lezzetli bir atıştırmalık ikram etmekten hoşlanırken, veterinerler Birleşik Krallık’taki köpeklerin neredeyse yarısının artık aşırı kilolu olduğunu tahmin ediyor. 2023 raporlarına göre; köpek sahiplerinin üçte birinin hayvanlarının ağırlığını ve yüzde 44’ünün de köpeklerinin ideal ağırlığının ne olması gerektiğini bilmediği ortaya çıktı.

Veterinerler, atıştırmaların köpeklerin günlük kalorisinin yalnızca yüzde 10’unu oluşturması gerektiği konusunda uyardı.

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