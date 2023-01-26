Köpeklerle ilgili ilginç araştırma: O insanlara daha sabırlı davranıyorlar

Yeni bir araştırmaya göre, köpekler insanları yargılıyor ve beceriksiz insanlara kötü insanlara göre çok daha sabırlı davranıyorlar.

Sozcu.com.tr

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Viyana Üniversitesi’nden araştırmacılar, köpeklerin insanların niyetlerini anlama yeteneğine sahip olup olmadıklarını inceledi. Çalışmanın sonuçları; köpeklerin gerçekten de kendilerine lezzetli bir yemek vermek isteyen ama beceriksizlikleri yüzünden bunu yapamayanlarla, sırf onları kızdırmak için önlerinde yiyecek sallayan ve yiyeceği vermeyenleri ayırt edebildiklerini gösteriyor.

Araştırmayı yöneten Dr Christoph Völter, bu yeteneğin, insanlar dışındaki hayvanlarda görülüp görülmediğinin uzun süredir tartışma konusu olduğunu belirtiyor.

96 köpeğin incelendiği çalışmada, köpekler iki senaryo ile karşı karşıya kaldı. Birinde, araştırmacılar onlara bir yiyecek ikram ederken hemen yiyeceği geri çekti. Diğer senaryoda ise araştırmacılar yiyeceği verecekken kazara düşürmüş gibi yaptı.

Bir süre sonra köpeklerin bu iki senaryodaki araştırmacılara davranışlarının farklı olduğu görüldü. İlk senaryodaki araştırmacıları, köpekler görmezden gelme eğiliminde oldu ve araştırmacılara daha az baktılar. Ayrıca odanın geri kalanını keşfetmek için dolaşmaya daha yatkındılar.

Yemeklerini vermekte zorlanıyormuş gibi yapan, yanlışlıkla düşüren araştırmacılara karşı ise çok daha farklı davrandılar ve daha dikkatli davranıp sabırlı oldular.

İNSANLARIN NİYETLERİNİ ANLAYABİLİYORLAR

Çalışma sonuçları; köpekleri, bazı durumlarda insanların niyetini okuyabilen küçük bir hayvan grubuna yerleştiriyor. Bu tür bir testi geçen diğer türler arasında şempanzeler ve Afrika gri papağanları bulunuyor.

Ancak Völter, binlerce yıllık evcilleştirmenin köpekleri diğer hayvanlardan farklı kıldığını öne sürüyor. Hatta sonuçların sadece evcil hayvan olarak değil de arkadaş olarak sayıldıklarını açıklamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bunun da belirli durumlarda olayları insanların bakış açısından görebildiklerini düşündürdüğüne dikkat çekiyor.

Völter, bu durumu bir örnekle açıklıyor: “Örneğin, yanlışlıkla köpeğinizin kuyruğuna basarsanız, onu kastetmediğinizi anlayacaktır ve kin tutmayacaktır.”

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