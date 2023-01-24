Kraliyet ailesi ve Twitter karşı karşıya… Londra’daki ofisin kirasını ödememekle suçlanıyor

İngiltere Kraliyet ailesinin emlak portföyünü yöneten Crown Estate, Twitter'a Londra'daki genel merkezinin kirasını ödemediği iddiasıyla dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ın ödemediği kiralar başına bela olmaya devam ediyor. Şimdi de şirket, Londra’daki genel merkezinin kirasını ödememekle suçlanıyor. Bu durum da aslında, şirketin yeni sahibi Elon Musk ile İngiltere Kraliyet ailesini karşı karşıya getiriyor.

Krallığın emlak portföyünü denetleyen Crown Estate, Yüksek Mahkeme’de sosyal medya devine karşı dava açtı. Crown Estate sözcüsü, anlaşmazlığın Twitter’ın West End genel merkeziyle ilgili olduğunu söyledi.

Piccadilly Circus sitesindeki birinci kattaki söz konusu ofislere, 2014’te geçildiği belirtiliyor.

Twitter’ın şu an için logoları binadan kaldırıldı, ancak bir çalışan The Daily Telegraph’a şirketin hâlâ binada faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Dava, Twitter’ın kira sorunu nedeniyle karşılaştığı ilk dava değil; bu ayın başında şirketin Singapur ofisinin kiraları ödenemediği için çalışanlara evden çalışmaları bildirildi.

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