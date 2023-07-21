Kullanıcıların yarısı bıraktı: Threads’te büyük kan kaybı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'te kullanıcı kaybı başladı.

Sozcu.com.tr

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Bu ayın başında sosyal medya dünyasının gözdesi haline gelen yeni sosyal medya platformu Threads ay bitmeden eski popülerliğini kaybetmeye başladı.

Son veriler, Threads’in günlük aktif kullanıcılarının 7 Temmuz’da 49 milyonla zirveye ulaştıktan sonra 14 Temmuz’da 23,6 milyona düştüğünü gösteriyor.

Bu arada Elon Musk’a ait Twitter’ın, yalnızca sosyal medya platformunun Android uygulamasında yine 14 Temmuz’da yaklaşık 107 milyon kullanıcısı vardı.

Geçen hafta Meta CEO’su Mark Zuckerberg, uygulamasının kullanıma sunulduğu 5 Temmuz’dan bu yana 100 milyondan fazla indirildiğini duyurmuştu.

Teknoloji devleri Musk ve Zuckerberg, rakip uygulamalar için uzun zamandır savaş halindeydi. Hatta şaka mı gerçek mi olduğu anlaşılamayacak şekilde milyarderler, bir kafes maçı kavgasında kapışmaya hazırlanıyordu.

Musk’ın hukuk ekibi Meta’yı eski Twitter çalışanlarını işe alarak ticari sırları çaldığı iddiasıyla dava etmekle tehdit etti.

DÜŞÜŞ BÜYÜK

Ancak, Threads şu anki haliyle devam ederse, bu daha az acil bir sorun olabilir.

Artık daha az kişi oturum açarken çoğu kişi ana sayfada gezinmek için de daha az zaman harcıyor. Benzer web verilerine göre, kullanıcılar 7 Temmuz’daki 21 dakikaya kıyasla 14 Temmuz’da uygulamada altı dakika geçirdi.

Threads zirve yaptığında da Twitter’da geçirilen ortalama toplam süre yaklaşık 25 dakikaydı.

Yeni uygulamanın en iyi günlerinde bile Twitter’ın günlük aktif kullanıcılarının “neredeyse değişmediğini”, ancak toplamda Elon Musk’a ait platformda geçirilen sürenin %4,3 azaldığı tespit edildi.

Musk da, Twitter’ın geleceğinin “risk altında” olduğu algısıyla mücadele ediyor. 14 Temmuz’da, “Platform kullanımı her hafta %3,5 arttı” başlıklı bir grafiği tweetledi.

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