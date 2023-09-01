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Mahkemeden Facebook’a soğuk duş: Kişisel bilgileri…

Bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi platformları barındıran Meta, Hollanda'da beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:36 - 01 Eylül 2023 Güncellenme:
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Mahkemeden Facebook’a soğuk duş: Kişisel bilgileri…

Hollanda mahkemesi, bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi platformları barındıran Meta aleyhinde bir karar aldı…

Hollanda mahkemesi Meta bünyesindeki Facebook’un 2010-2020 yılları arasında Hollanda vatandaşlarının kişisel verilerini uygunsuz bir şekilde kullanarak yasaları ihlal ettiğine kanaat getirdi.

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Mahkemeden yapılan açıklamada, “İzin verilmemesine rağmen kişisel bilgiler reklam yapılması için işlendi ve kullanıldı. Yasal bir temeli olmamasına rağmen ve haber verilmeksizin Facebook kullanıcılarının kişisel bilgileri üçüncü parti kullanıcılar ile paylaşıldı” denildi.

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