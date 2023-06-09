Mark Zuckerberg, Apple’ın o ürününü yerden yere vurdu

Geçtiğimiz günlerde yeni cihazlarını ve güncellemelerini tanıtan Apple'a ezeli rakibinden sert eleştiriler geldi. Mark Zuckerberg, Apple'ın yeni cihazlarından özellikle birini hedef aldı.

Sozcu.com.tr

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Apple, bu hafta gerçekleşen Worldwide Developer Conference (WWDC) ile tüm dünyaya yeni cihazlarını tanıttı. Hiç şüphesiz etkinliğin en dikkat çekeni ise Vision Pro’ydu.

Pek çok teknoloji uzmanından tam not alan Vision Pro, Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından pek de beğenilmemiş.

Yıllardır metaverse, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik hakkında konuşan ve bu konuda maddi anlamda da hiçbir harcama yapmaktan kaçınmayan Zuckerberg, Vision Pro’nun pek de büyük bir teknoloji olmadığını söylüyor.

Bu hafta Meta çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda Zuckerberg’in, “Meta’nın daha önce keşfetmediği herhangi bir büyük teknoloji atılımı sunmuyor” dedi. Zuckerberg, kendi şirketinin bu konudaki faaliyetlerini överken, “Gösterdikleri her demo, tek başına kanepede oturan bir insandan oluşuyor. Demek istediğim, bu, bilgi işlemin geleceğinin vizyonu olabilir, ama benim istediğim bu değil” dedi.

Mark Zuckerberg, Apple’ın Vision Pro’sunu beğenmese de WWDC açılış konuşmasından günler önce Quest 3 duyurusunu aceleyle gerçekleştirmişti, ancak cihaz bu sonbaharın sonlarına kadar piyasaya bile sürülmeyecek.

Ayrıca Meta CEO’su, Apple’ın Vision Pro’sunun pahalı olmasına ve Meta Quest başlığının satın alınabilirliğine de dikkat çekti: “Daha yüksek çözünürlüklü bir ekran istediler ve oraya koydukları onca teknoloji arasında yedi kat daha pahalı.”

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