NASA’dan son prova… Bir yıl boyunca Mars simülasyonunda yaşayacaklar

NASA'nın dört gönüllüden oluşan Mars ekibi, uzak gezegene ilk mürettebatlı görev için devam eden hazırlıklar kapsamında önümüzdeki 378 günü simüle edilmiş bir Mars habitatında geçirecekler.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın Mars keşfi için hazırlıkları devam ediyor. Kızıl gezegene gidecek dört kişilik ekip, gezegendeki yaşam ve yapacakları çalışmalar için simüle edilmiş bir ortama giriyorlar.

NASA’nın Houston, Teksas’taki Johnson Uzay Merkezi’ndeki özel olarak tasarlanmış kapalı yaşam alanı, 25 Haziran Pazar gününden itibaren Alyssa Shannon, Ross Brockwell, Kelly Haston ve Nathan Jones’tan oluşan ekibe ev sahipliği yapmaya başladı.

NASA, ekibin katıldığı simülasyonda; kaynak sınırlamaları, ekipman arızaları ve diğer çevresel stres etkenleri dahil olmak üzere, Mars’a gerçekleştirilecek görevde başlarına gelebilecek pek çok sorunu deneyimlemelerinin hedeflendiğini söyledi.

Deneyimi olabildiğince gerçekçi kılmak için Dünya ile Mars arasındaki mürettebatın yaşayabileceği iletişim gecikmelerinin de göz önüne alınacağı belirtildi.

Gönüllülerin sağlığı ve performansı, habitatta geçirdikleri süre boyunca sürekli olarak izlenecek. Faaliyetler ekinlerle ilgilenmeyi, bilimsel araştırmalar yürütmeyi, habitatı korumayı ve “Marswalks” yapmayı içerecek.

Dört üyenin bir yıldan biraz fazla bir süre yaşayacağı yaşam alanı, özel yatak odaları, ortak banyo ve tuvalet ve herkesin yemek ve yemek için bir araya gelebileceği ortak bir alan dahil olmak üzere yaklaşık dokuz odası olan 1700 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yaşam alanının yanında, Mars yürüyüşleri için Mars yüzeyini simüle eden küçük bir alan da var.

Tesis, Mars’ta da kullanılabileceği öngörülen büyük 3D yazıcılar ile inşa edildi.

NASA, 2030’ların sonlarında Mars’a ilk insan ekibini göndermeyi hedefliyor, ancak bu tarih değişebilir. Özellikle insanların şimdiye kadar gidebildiği tek gök cismi olan Ay ile kıyaslandığında Mars’ın daha uzak olması ve daha zorlu bir ortama sahip olması hedeflenen tarihleri değiştirebilir.

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