Mars’ın ilk insan kolonisinde yaşamaya uygun musunuz? İşte kriterler…

İnsanlık bilimsel gelişmelerle uzayda yaşamaya giderek daha çok yaklaşırken ABD'de yapılan bir araştırma, herkesin başka bir gezegende yaşayabilecek özelliklere sahip olmadığını ortaya koydu. Mars'ta kurulacak ilk kolonide hayatta kalmak için gerekli şartlar, bencil ve nevrotik insanların uzayda yaşamaya uygun olmadığını gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Birçok ülke uzayda yaşamla ilgili çalışmalara hız verirken bilim insanları, herkesin Mars’ta kurulacak kolonide yaşamaya uygun olmayacağını belirterek kriterleri sıraladı.

ABD’deki George Mason Üniversitesi’nde bilgisayar simülasyonlarıyla yapılan yeni bir bilimsel araştırmada, Kızıl Gezegen’de kurulacak bir koloninin ilk 28 yılı ve bu süreçte insan topluluklarının geçireceği dönüşüm incelendi. Elde edilen sonuçlara göre, Mars’ın ilk kolonilerinde yaşamak için gerekli şartları karşılayabilecek kişi sayısı düşünüldüğünden de az.

Bilim insanları, Mars’ta ilk yaşayacak insanların daha rahat, tasasız ve uyumlu olması gerektiğine, endişeli kişilerin bu süreci kaldıramayacağına dikkat çekti.

Gezegende yaşayacak insanların uzun süre zorluklarla karşı karşıya kalacağını ve buna hazırlıklı olması gerektiğini kaydeden uzmanlar, özellikle nevrotik kişilerin uzayda yaşama uyum sağlayamayacağını vurguladı.

Araştırmacılar ayrıca Mars’ta bir insan kolonisi kuracak minimum kişi sayısının düşünüldüğü gibi yüzleri bulmadığını, yeterli sayının 22 olduğunu kaydetti.

Araştırmaya göre Mars’ta hayatta kalmak için 4 kriter şöyle:

Fazla rekabetçi olmamak:

Simülasyonlara göre Mars’ta yaşam için rekabeti seven hırslı kişiliklerden ziyade iş birliğine yatkın uyumlu tarz daha uygun. İçerideki çatışmalar ve rekabet koloninin dağılmasına yol açar.

Değişime uyum sağlamak: İnsanların çoğu alıştıkları rutinlerden ayrılıp değişimi kolayca kabul edemez ama Mars’ta koloni kuracak kişilerin tam da her türlü sürprize açık insanlar olması gerekiyor. Bu kişiler değişimlere uyum sağlayarak yaşanabilecek aksilikler karşısında hayatta kalma güdülerini koruyabiliyor.

Ne çok sosyal ne de utangaç olmalı: Mars’ın ilk insanlarının asla içe dönük ve utangaç olmaması gerekiyor. Başkalarıyla beraber çalışabilecek sosyal yeteneklere sahip olmaları gerekse de bu, çok fazla sosyal olmaları gerektiği anlamına gelmiyor. Sürekli kişisel ilişki kurmak, bir kişinin kritik görevleri yapmasını ve yeni hayata odaklanmasını engelleyebilir.

Agresif insanlara Mars’ta yer yok: Araştırmacılara göre Mars’ta yaşamak için en kötü insan grubu “nevrotik ve agresif’ kişiliğe sahip olanlar. Bir kriz halinde bu tarz insanların varlığı ölümcül dahi olabilir.

Bilim insanları, Mars’ta bir insan topluluğu oluşturmanın çok zor bir iş olduğuna dikkat çekerek “Teknik ve mühendislikle ilgili zorlukların ötesinde geleceğin koloni üyeleri çok çetin psikolojik ve insan davranışına ilişkin zorluklarla da karşı karşıya kalacak” dedi.

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