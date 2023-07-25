Meta CEO’su Mark Zuckerberg mavi kuşağa hak kazandı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü yarışmasını kabul ettikten sonra Brezilya Jiu Jitsu'da (BJJ) mavi kuşak kazandı.

Sozcu.com.tr

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Zuckerberg’den Twitter ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ı tedirgin edecek hamle… Dövüş sanatlarındaki ilerlemesini duyurmak için Instagram’a giden Zuckerberg, teknoloji deviyle karşılaşmadan önce mavi kuşak kazandığını açıkladı.

Guerilla San Jose takımı için yarışmak üzere koçu Dave Camarillo’ya teşekkür eden Zuckerberg’in yoğun eğitimi, Musk’la olası kafes dövüşü mücadelesine hazırlanırken geldi.

LADBible’ın bildirdiğine göre, koçu Camarillo da Zuckerberg’in mavi kuşak aldığı etkinlikte hazır bulundu ve “5. derece siyah kuşak” aldı.

Uzmanlar ikilinin nasıl bir performans sergileyeceğini değerlendirirken Musk’a “kafes dövüşünü kaybetmesi” yönünde tüyo verenler oldu. Zuckerberg’e de kavgada öne geçmesi için tavsiye verildi çünkü ne kadar çok aktif davranırsa Musk’ın dayanıklılığı o kadar az olacak.



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