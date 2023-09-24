Meta CEO’su Mark Zuckerberg’den iddialı proje… Hastalıklara son verecek

Facebook'un çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 2100 yılına kadar insan hastalıklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olacak bir bilgisayar sistemi kurduklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Facebook, WhatsApp, Instagram gibi uygulamaları çatısı altında bulunduran Meta, yapay zekâ çalışmalarına ağırlık veriyor gibi görünüyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 2100 yılına kadar insan hastalıklarının ortadan kaldırılmasına nasıl yardımcı olabileceklerini açıkladılar.

Araştırmacılar, hücreleri kataloglamak ve hastalık durumunda nasıl davranacaklarını tahmin etmek için yapay zekâ ile birlikte kullanabileceği bir bilgi işlem sistemi geliştirmeyi amaçlıyor. Chan ve Zuckerberg yaptıkları açıklamada da bu verilerin insan hastalıklarını tamamen ortadan kaldıracak yeni keşifler yapmak için kullanılabileceğini söyledi.

Harvard Broad Enstitüsü’den Anne Carpenter, şunları söyledi: “Biyologların kullanabileceği daha fazla bilgi işlem gücü görmek beni her zaman heyecanlandırıyor. Dolayısıyla bu haberi gördüğümde çok heyecanlandım.”

Ancak Carpenter, projenin umut verici olmasına rağmen henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çekti: “‘Bir model yarattık’ diye duyuru yapmıyorlar. Bunun yerine, ‘Biyologların yeni modeller oluşturmasına olanak sağlayacak bir kaynak yaratmayı planlıyoruz’ diyorlar.”

Çiftin ürünlerini 2024 yılına kadar çalıştırmayı planladıkları belirtilirken maliyeti ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Zuckerberg’in diğer şirketleri daha önce de biyoteknoloji alanına girmişti. Meta, 2022’de Zuckerberg ve Chan’in yeni veritabanlarında kullanılabileceğini söylediği benzer yapay zekâ işleme teknikleriyle oluşturulan ESMFold adlı bir yapay zekâ aracı üretti.

ESMFold, Forbes’un yapay zeka kullanarak proteinlerin şeklinin verimli bir şekilde nasıl tahmin edileceğine ilişkin onlarca yıllık bilimsel problemi çözmek için “yapay zekâdaki en önemli başarı” olarak adlandırdığı AlphaFold programının daha hızlı bir versiyonu.

Yapay zekâ, proteinler ve onları oluşturan amino asitler hakkındaki verilerle beslendi. Bilgisayar, modeli bilinen proteinlerin nasıl oluştuğu konusunda eğiterek diğer bilinmeyen proteinlerin nasıl katlandığını ve şekillendirildiğini tahmin edebildi.

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