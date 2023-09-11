Meta, ChatGPT’ye rakip olacak yeni yapay zekâ sistemi üzerinde çalışıyor

Yapay zekâ alanında bir hamle de Meta'dan geldi. OpenAI'nin domine ettiği yapay zekâ alanında Mark Zuckerberg'in Meta'sı da boş durmuyor. Şirket, ChatGPT'nin son sürümüne rakip olacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Meta’nın, şirketin yakın zamanda piyasaya sürdüğü Llama 2 AI’den daha güçlü olması beklenen modeli gelecek yıl piyasaya sürebileceği düşünülüyor. Ayrıca yapay zekânın öncelikle metin ve analiz üretme aracı olarak işletmeleri hedefleyeceği belirtiliyor.

ChatGPT ve Google’ın Bard’ı gibi diğer büyük teknoloji şirketleri tarafından başlatılan benzer modellerden farklı olarak, Mark Zuckerberg’in yapay zekânın açık kaynak olması için de ısrarcı olduğu basına yansıyan haberler arasında.

Açık kaynaklı modellere erişim ücretsiz olduğu gibi kullanıcıların yapay zekâyı istedikleri gibi değiştirmelerine ve kullanmalarına da izin verir.

Açık kaynak modelleri ne kadar esnek olsa da bunların yanlış bilgi yaymak veya telif hakkını ihlal etmek gibi kötü amaçlarla kullanılabileceğine dair korkular var.

Şirket, OpenAI ve Microsoft gibi şirketlere yetişmek için bir mücadeleyle karşı karşıya, bu yüzden de Meta, rakiplerinin liderliğine son vermek için yapay zekâ modellerini açık kaynaklı hale getirmeyi tercih ediyor. Şirket, bu yılın başlarında Llama 2 modelini açık kaynak haline getireceğini, araştırma ve ticari kullanım için de ücretsiz hale getireceğini duyurmuştu.

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