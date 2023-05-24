Meta, Giphy’i sattı… 260 milyon dolar zarar etti

Facebook'un sahibi Meta, stok görüntü hizmeti Shutterstock'a ünlü gif arama motoru Giphy'i 53 milyon dolara sattı. Meta, Giphy'den 260 milyon dolardan fazla zarar etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Satın alma bir süredir devam eden tartışmalardan sonra gerçekleşti. Birleşik Krallık’ın tekelleşmeyi denetleyen Competition and Markets Authority’nin (CMA) 2021’de Meta’nın Giphy’i satmasına karar vermişti. Ancak Meta, yasal yollara başvurarak bu kararın ertelenmesini sağlamıştı.

Eylül 2022’de Meta, zorunlu bir satışı önlemek için CMA’ya son bir çağrıda bulunurken, şirket, giflerin bir içerik biçimi olarak modasının geçtiğini ve özellikle genç kullanıcıların gifleri kullanmadıklarını ileri sürmüştü.

Ayrıca Meta, Giphy’nin bağımsız bir şirket olarak hayatta kalmak için mücadele edeceği ve zorunlu satış için çok az potansiyel talip olduğunu da belirtmişti.

“TALİBİ YOK” DEMİŞTİ

Meta, “Giphy işini (eğer varsa) satın almakla ilgilenen alıcıların zayıf veya uygunsuz olma riski yüksek. Adobe, Amazon, Apple, Bytedance, Kauishou, Snap ve Twitter’ın her biri fırsatı tartışmak istediklerini belirtti ancak bu tartışmaların hiçbiri ilk temasların ötesine geçmedi” demişti.

Ancak nihayet satın alma süreci tamamlandı ve Giphy’nin yeni sahibi Shutterstock oldu. Aslında şirket, Giphy ile ilgili Meta’nın bu olumsuz yorumlarını da kabul ediyor. Ve satın almanın kısa vadede devrim niteliğinde olma ihtimalinin düşük olduğunu benimsemiş durumda.

Yine de Shutterstock CEO’su Paul Hennessy, satın almanın Shutterstock’un uçtan uca bir yaratıcı platform olma yolculuğunda heyecan verici bir adım olduğunu söyledi.

Hennessy sözlerine şu şekilde devam etti: “Giphy’nin satın alınmasıyla, öncelikle profesyonel pazarlama ve reklamcılık kullanım durumlarının ötesine taşıyor ve gündelik sohbetlere doğru genişletiyoruz. Giphy, sıradan kullanıcıların gif ve çıkartma içeriğiyle kendilerini unutulmaz şekillerde ifade etmelerini sağlarken, aynı zamanda markaların da bu gündelik konuşmaların bir parçası olmalarını sağlıyor.”

İlginizi Çekebilir AB mahkemesinden Meta aleyhine karar

İlginizi Çekebilir Meta, ChatGPT'ye rakip oldu: Binden fazla dili konuşabilen yapay zekâsını tanıttı