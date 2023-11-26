Meta, Instagram’daki yaşı küçük kullanıcılardan kâr elde ediyor

Instagram gibi sosyal medya platformlarının kullanıcılarının ruh sağlığına zarar verdiği artık herkes tarafından kabul ediliyor. Yeni sunulan mahkeme belgelerine göre ise ana şirket Meta bu süreci tamamen farkında olarak yürütüyor.

Sozcu.com.tr

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42 eyalet başsavcısı tarafından açılan bir davada, Instagram’ın ana şirketi Meta’yı zor günler bekliyor. Buna göre Meta’nın platformdaki 6 yaşındaki kullanıcılara yönelik kendine zarar veren içeriklerin ve bunun gençlerin öz imajı üzerindeki zararlı etkilerinin farkında olduğu iddia ediliyor.

Dava, şirketin reşit olmayan kullanıcılara karşı önlem almada başarısız olduğunu, çünkü işin içinde para olduğunu bildiklerini iddia ediyor. Meta araştırmacıları, 13 yaşındaki bir kullanıcıdan elde edilen kârın “yaşam boyu değeri”nin 270 dolar olduğunu tahmin ediyor.

Meta’nın, platformlarının gençler için “bağımlılık yapıcı” olduğunun farkında olduğunu vurgulayan dava, kullanıcıların dopamin etkilerine maruz kaldığını öne sürüyor.

REŞİT OLMAYAN CİDDİ BİR KULLANICI KİTLESİ VAR

Şirket, kullanıcıların Instagram’a kaydolmak için 13 yaşında olması gerektiğini iddia etse de Meta’nın kendi anket verilerinin, 6 ila 9 yaş arası çocukların %22’sinin ve 10 ila 12 yaş arası çocukların %35’inin platformu kullandığını ortaya çıkardığı iddia ediliyor.

Sadece ABD’de şu anda platformda aktif olan tahmini 1,4 milyon New Yorklu genç var. Bu, yalnızca bu eyaletteki gençlerden yaklaşık 4 milyar dolar kâr elde edilmesi anlamına geliyor.

Davaya göre Meta, genç kullanıcıları tehlikeli ve zararlı içeriklere maruz bıraktığının farkında olsa da mali getirisi sebebiyle süreci devam ettiriyor.

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