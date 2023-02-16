Meta küçülürken Mark Zuckerberg’in kişisel güvenliği için yapılan harcama arttı

Son zamanlarda Meta'nın adı verimlilik baskısı ve küçülme ile anılırken, kurucusu Mark Zuckerberg'in kişisel güvenliği için ayrılan ödenek dikkat çekti. Zuckerberg'in kişisel güvenlik ödeneği, Meta'nın yaşadığı sıkıntılara rağmen 4 milyon dolar arttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mark Zuckerberg’in kişisel güvenliğini finanse etmek için Meta’dan aldığı yıllık ödenekte oldukça büyük bir artış yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Zuckerberg’in güvenlik maliyetlerini karşılamak için aldığı ödenek 10 milyon dolardan 14 milyon dolara çıkarıldı. Yüzde 40’lık artış, daha önce Facebook olarak bilinen Meta’nın yönetim kurulu tarafından da geçen hafta onaylandı.

Zuckerberg’in güvenlik ödeneğinde en son 2018’de artış görülmüştü. Yönetim kurulu, hem kurucu hem de CEO olan Zuckerberg’in, yıllık yalnızca 1 dolar maaş aldığını göz önünde bulundurarak bu yıl bir artış daha yapılmasına karar verdi. Facebook’un kurucusu ve şirkette kontrol hissesine sahip olan Zuckerberg’in net servetinin 64 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Güvenlik ödeneğindeki artış, Zuckerberg’in 2023’ü Meta’nın verimlilik yılı olarak ilan etmesinden kısa bir süre sonra geldi. Ancak önümüzdeki haftalarda şirkette bir dizi işten çıkarma daha bekleniyor.

Büyük şirketlerin liderleri, kendileri ve aileleri tehditlere maruz kalabildikleri veya paparazziler ve saldırgan hayranlar tarafından takip edilebildikleri için yüksek güvenlik maliyetlerine sahipler. Jeff Bezos, Marc Benioff, Larry Ellison, Elon Musk gibi pek çok milyarder isim, milyonlarca dolarlık güvenlik maliyetleriyle zaman zaman gündeme geliyor. Ancak şu an için en yüksek güvenlik masrafının Zuckerberg’e ait olduğu belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir Meta hissedarları Mark Zuckerberg'e öfkeli

İlginizi Çekebilir Meta'nın net kârında düşüş yaşanırken, Mark Zuckerberg'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir Mark Zuckerberg, Metaverse'den istediğini alamadı