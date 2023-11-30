Meta, X, TikTok, Snap ve Discord ifade verecek… Çocukları koruyamadılar

Meta, X, TikTok, Snap ve Discord'un CEO'ları çocuk güvenliği konusunda ABD Senatosu önünde 31 Ocak 2024'te ifade verecek.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasında yine bir skandal öne çıkıyor. Daha önce de sık sık dile getirilen bir iddia yeniden gündemde ve bu defa popüler beş platform senatoda ifade verecek.

Meta, X, TikTok, Snap ve Discord’un CEO’ları 31 Ocak 2024’te ABD Senatosu önünde çevrimiçi çocuk istismarına ilişkin duruşmada ifade verecek. Senato Yargı Komitesi, Meta CEO’su Mark Zuckerberg, X (eski adıyla Twitter) CEO’su Linda Yaccarino, TikTok CEO’su Shou Zi Chew, Snap CEO’su Evan Spiegel ve Discord CEO’su Jason Citron’dan bilgi alacağını söyledi.

Senatörler Dick Durbin ve Lindsey Graham, birkaç hafta süren müzakereler sırasında duruşmaya gelmenin defalarca reddedilmesi üzerine bu ayın başlarında Yaccarino, Spiegel ve Citron için mahkeme celbi yayınladılar. Zuckerberg ve Chew gönüllü olarak ifade vermeyi kabul etmişti. Senatörler, duruşmanın CEO’lara çevrimiçi ortamda çocukları korumadaki başarısızlıkları hakkında ifade verme” şansı vereceğini söylüyor.

Meta şu anda Facebook ve Instagram’ın güvenliği konusunda halkı yanılttığı iddialarıyla pek çok eyaletten davalarla karşı karşıya. Ayrıca, ABD genelindeki okul bölgeleri Meta, ByteDance, Alphabet ve Snap’i çocuklar için bağımlılık yaratan platformlar çalıştırmakla suçlayarak da dava açtı.

Senatörler Durbin ve Graham ortak bir açıklamada, “Çocukları çevrimiçi ortamda korumaya yönelik çabalarımızın Big Tech tarafından tereddütle karşılanacağını başından beri biliyorduk. Sonunda konu çocukları korumaya gelince başarısızlıklarını kabul etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Duruşma, internetteki çocuk güvenliği kurallarının sıkılaştırılması yönündeki çabanın bir parçası olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl, çocukları çevrimiçi ortamda korumak amacıyla birçok eyalette çevrimiçi güvenlik yasaları yürürlüğe girdi.

Mart ayında Utah, reşit olmayanların sosyal medya platformlarına kaydolmak için ebeveynlerinin iznini almasını gerektiren bir yasa tasarısını imzalarken, hem Louisiana hem de Mississippi artık porno gibi çocuklar için zararlı olduğu düşünülen içerikleri görüntülemek için yaş doğrulamasını zorunlu kılıyor.

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