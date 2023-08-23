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Meta, yapay zeka çeviri modelini tanıttı… 100’e yakın dili anlayabiliyor

Meta, 100'e yakın dili anlayabilen ayrıca çeviri ve transkripsiyon yapabilen yapay zeka modeli SeamlessM4T'yi tanıttı.

Sozcu.com.tr
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Meta, yapay zeka çeviri modelini tanıttı… 100’e yakın dili anlayabiliyor

Meta’dan yapılan açıklamaya göre SeamlessM4T, farklı dilleri konuşan insanların birbirleriyle daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı olacak.

SeamlessM4T, yaklaşık 100 dilde metinden konuşmaya, konuşmadan metne, konuşmadan konuşmaya ve metinden metne olmak üzere farklı türlerde çeviri yapabiliyor.

Meta, SeamlessM4T’nin “hepsi bir arada sisteminin”, hataları ve gecikmeleri azalttığını, ayrıca çevirinin kalitesini artırdığını belirtti.

Meta’nın önceki yapay zeka modellerinde olduğu gibi SeamlessM4T üzerinde de araştırmacıların ve geliştiricilerin çalışma yapabileceği kaydedildi.

Meta, geçen sene 200 dili destekleyen metinden metne çeviri yapabilen yapay zeka modeli “No Language Left Behind’ı (NLLB)” piyasaya sürmüştü. (AA)

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