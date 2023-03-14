Meta’dan şaşırtan NFT kararı… Facebook ve Instagram’dan çekti

Meta, Facebook ve Instagram'da NFT'lere verdiği desteği durdurma kararı kaldı. Kararın, Mark Zuckerberg'in şirketin verimlilik yılı olarak tanımladığı döneminde binlerce kişiyi işten çıkarmasından sonra gelmesi ise dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Meta CEO’su Mark Zuckerberg, dijitale odaklandığı dönemden umduğunu bulamadı. İşten çıkarmalarla da dikkat çeken Meta, şimdi de Facebook ve Instagram’daki NFT desteğini geri çekiyor.

Meta’dan Stephane Kasriel, Twitter’da paylaşılan bir güncellemede, “İçerik oluşturucuları ve işletmeleri desteklemenin başka yollarına odaklanmak için NFT’leri şimdilik azaltıyoruz” dedi. Kasriel, şirketin bunun yerine Reels için para kazanma fırsatlarına odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Kasriel, Zuckerberg’in şirketin metaverse planlarında rol oynayabileceğini öne sürdüğü NFT konusundaki rotasını neden tersine çevirdiğini ayrıntılı olarak açıklamadı. Oysa geçen yıl SXSW’de, “Umarım, metaverse’de avatarınızın giydiği giysi, bir NFT olarak basılabilir” demişti.

Ancak geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan, tek girişim bu değil. Meta ayrıca, bir zamanlar yol haritasında NFT desteğine sahip olduğu söylenen kripto cüzdanı Novi’yi de geçen yıl kapatmıştı.

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