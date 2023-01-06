Microsoft ChatGPT’yi arama motoruna ekliyor

Google'ın arama motoruyla rekabetini devam ettirmek isteyen Microsoft, arama motoru Bing'e ChatGPT'yi ekleme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yazılım ve teknoloji şirketi Microsoft, Google’ın arama motoruyla rekabeti artırmak için yeni bir hamle hazırlığı içerisinde…

Şirketin planları ile ilgili bilgisi olan 2 kişi tarafından yapılan açıklamada Microsoft’un Google’a karşı öne geçmek için OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka ChatGPT’yi Bing isimli arama motorunda kullanacağı belirtildi.

Yakında yapay zeka tabanlı arama motorunun kullanıma açılacağı belirtilirken, uluslararası medyadaki haberlerde yeni özelliklerin Mart ayının sonunda kullanılabileceği kaydedildi.

Microsoft ve OpenAI konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Microsoft 2019 yılında San Francisco merkezli yapay zeka şirketi OpenAI’a 1 milyar dolarlık fon sağlamış ve iki şirket arasındaki iş birliğinin temelini atmıştı.

ChatGPT, 30 Kasım’da kullanıcıların kullanımına ücretsiz olarak açılmıştı. Yapay zeka insan benzeri bir diyalog kurmayı sağlamış ve gündem olmuştu.