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Microsoft, e-postaları yanıtlamak için ChatGPT kullanacak

Microsoft, OpenAI ile ortaklığını büyütmeye devam ediyor. Teknolojinin önde gelen şirketi, e-postaları ChatGPT ile yanıtlamak için çalışmalara başladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:01 - 03 Şubat 2023 Güncellenme:
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Microsoft, e-postaları yanıtlamak için ChatGPT kullanacak

Bloomberg’in haberine göre; Microsoft, müşterilere e-posta yanıtlarını otomatikleştirmeye yardımcı olmak için ChatGPT teknolojisinin kullanabileceğini düşünüyor. Özellikle satış görevlilerinden müşterilere kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak için GPT 3.5’i kullanacak.

Microsoft’un Office ve video konferans programlarını müşteri ilişkileri yönetimi yazılımına bağlayan Viva Sales, OpenAI’nin metin oluşturma ürününü kullanarak müşterilere e-posta yanıtları oluşturabilecek. OpenAI’nin ChatGPT sohbet robotunun temelini oluşturan sistem olan GPT 3.5’i içeren yapay zeka araçları, verileri müşteri kayıtlarından ve Office e-posta yazılımından toplayacak. Bu bilgiler daha sonra kişiselleştirilmiş metin, fiyatlandırma ayrıntıları ve promosyonlar içeren e-postalar oluşturmak için kullanılabilecek.

Haber, Microsoft’un OpenAI’den toplantı özeti ve çeviri özellikleri sağlayan bazı önemli entegrasyonları da içeren Teams Premium’u duyurmasıyla aynı gün geldi. Teams Premium’daki akıllı özet ile toplantıyı kaçıran çalışanların önemli bilgileri almaları sağlanabilecek.

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