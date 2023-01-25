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Microsoft: Servislerde yaşanan erişim sorunu düzeldi

Microsoft, Teams ve Outlook'un da aralarında bulunduğu çeşitli servislerinde küresel çapta yaşanan erişim sorununun düzeldiğini açıkladı.

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Microsoft: Servislerde yaşanan erişim sorunu düzeldi

Şirketin internet sitesinden, bugün küresel çapta yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yapıldı.

Erişim sorunundan etkilenen hizmetlerin düzeldiği ifade edilen açıklamada, “Exchange Online” hizmeti üzerindeki bazı potansiyel etkilerin araştırıldığı kaydedildi.

Microsoft, sabah saatlerinde kullanıcıların Microsoft Teams, Exchange Online ve Outlook’un aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceğini belirtmiş, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirmişti.

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