Mısır Piramitleri’nin yakınındaki Büyük Gize Sfenksi’nin nasıl oluştuğu çözüldü

Yeni bir çalışmaya göre, bilim insanları Mısır'da bulunan 4500 yıllık Giza Piramitleri'nin yakınında bulunan meşhur Büyük Gize Sfenksi'nin, "rüzgar" tarafından oluşmuş olabileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Mısır'ın tarihi yapıları Gize Piramitleri'nde uzmanlar dikkat çekici bir bulguya ulaştı…

ABD’deki New York Üniversitesi’nden bilim insanları, 4500 yıl önce yapılan Gize Piramitleri'nin yakınında yer alan Büyük Gize Sfenks’inin heykelinin insanlar tarafından yontulmak yerine öncelikle şiddetli rüzgarlarla şekil almış olabileceğini öne sürdü.

Bilim insanları şimdi sfenksi oluşturmak için meydana gelen erozyonu araştırıyor ve kayanın arkasında rüzgarın savurduğu bir sırtın ortaya çıkmasına bölgedeki hava değişikliklerinin neden olduğunu öne sürüyor.

İNSAN KATKISI DA VAR

Yumuşak kil alıp içine bir su tüneli yerleştiren ekip, erozyonun geride “daha sert veya daha dirençli” bir malzeme bıraktığını ve bunun aslında aslanın başı haline geldiğini keşfetti.

Araştırmanın kıdemli ismi Leif Ristroph, deneyin “Kahire’deki Büyük Gize Sfenksi’nin rüzgar tarafından oluşturulduğunu ve tarihi detayların daha sonra şekillendirildiğini” söyledi. Ristroph, yüz ve detaylar gibi daha hassas özelliklerin ise insan yapımı olduğunu doğruladı.

Araştırmada yer almayan Profesör Kathryn Bard ise araştırmanın “doğal bir kireçtaşı oluşumunun nasıl amorf sfenks benzeri bir şekle sahip olduğuna dair çok gerçek bir olasılık” gösterdiğini söylüyor.

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