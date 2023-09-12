Musk’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’na müdahalesi Pentagon’da şüphe yarattı

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili yaptığı itirafla dikkat çeken Elon Musk, Pentagon'da soru işaretleri yarattı. Pentagon'un SpaceX'e ihtiyaç duyduğu belirtilirken yine de yapılacak sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Ünlü teknoloji lideri Elon Musk, Rusya-Ukrayna Savaşı’na yaptığı sürpriz müdahale ile gündeme gelmiş ve Ukrayna’nın Rusya’ya saldırısını önlemek için Starlink uydu hizmetini durdurduğunu kabul etmişti.

Ancak Musk’ın bu hamlesi, Pentagon’da soru işaretleri yarattı.

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Frank Kendall, Ukrayna’ya Starlink uydu internet hizmetleri sağlayan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın, Ukrayna’nın Kırım’da Rus filosuna yönelik saldırısını engellediğine yönelik iddiaların soru işaretleri yarattığını kaydetti.

Frank Kendall, Hava Kuvvetleri Derneği’nin, National Harbor’daki kongresinde gazetecilerle yaptığı toplantıda, Musk’ın Ukrayna’nın geçen yıl Kırım’da Rusya donanmasına yönelik planladığı saldırıyı engellediği iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AMERİKA ORDUSUNDA SORU İŞARETLERİ YARATTI

Kendall, söz konusu iddiaların, ABD ordusunun gelecekteki sözleşmelerde, satın aldığı hizmet veya ürünlerin savaşta kullanılabileceğine dair daha net olması gerekip gerekmediğine ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.

Genel Sekreter Kendall, Pentagon’un, Ukrayna sorununun ötesinde SpaceX’e ihtiyaç duyduğunu söyledi. İddiaların, Musk veya başka bir ticari tedarikçinin gelecekteki olası çatışmada hizmet vermeyi reddedebileceğine yönelik belirsizlik oluşturduğuna değinen Kendall, bunun, yapılacak sözleşmelerde açıkça belirtilmesi gerekenleri yeniden gözden geçirmelerine yol açtığını vurguladı.

Öte yandan, ABD Hava Kuvvetleri’nin satın alma, teknoloji ve lojistikten sorumlu sekreter yardımcısı Andrew Hunter, teknoloji, hizmet ve diğer gerekli platformların Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın misyonuna hizmet etmek ve gerektiğinde askeri operasyonları desteklemek için satın alındığını ifade etti.

Walter Isaacson'ın bugün piyasaya çıkan kitabında, Elon Musk'ın Ukrayna'nın saldırısını engellemek için geçen eylül ayında Kırım kıyısı yakınındaki Starlink uydu hizmetinin devre dışı bırakılması emrini verdiği belirtiliyor. Musk'ın, Kırım'a yapılacak bir saldırının nükleer bir çatışmaya dönüşebileceğinden endişe ettiği yazıldı.

“İSTEKLERİNİ KABUL ETSEYDİM…”

Musk da konuyla ilgili geçtiğimiz yıl satın aldığı sosyal medya platformu X'te bazı açıklamalar yapmıştı. Ünlü iş insanı, hizmeti devre dışı bırakmadığını ancak bunun yerine Ukraynalı yetkililerin işgal altındaki Kırım yarımadasındaki Starlink bağlantılarını etkinleştirme yönündeki acil durum talebini yerine getirmeyi reddettiğini söyledi: “Onların isteklerini kabul etmiş olsaydım, SpaceX büyük bir savaş eyleminin ve çatışmaların tırmanmasının açıkça suç ortağı olacaktı.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise CNN’de Jake Tapper’ın sunduğu “State of Union” programında söz konusu iddialara yönelik soruları yanıtlamaktan kaçınmıştı. (AA)

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