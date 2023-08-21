Bilimsel araştırma: Müzikle uğraşanlar 80 yaşında bile dinç kalıyor

Yapılan bir araştırma, gençlik yıllarında müzikle uğraşanların 70'li ve 80'li yaşlarında zihinsel anlamda daha iyi olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İskoçya’daki Edinburgh Napier Üniversitesi’nden araştırmacılar, çocukken bir müzik aleti çalmanın, ilerleyen yıllarda düşünme becerilerini geliştirebileceğini açıkladı.



Araştırmacılar, yaklaşık yüzde 40’ı yaşamları boyunca bir müzik aleti çalmış -özellikle piyano- olan 400’den fazla yaşlı insanı inceledi. Bu insanlara, 70 ila 82 yaşları arasında her üç yılda bir beyin güçlerini ölçmek için bir dizi test verildi.

Sonuçlara göre, bir müzik aleti deneyimi olan insanlar, işlem hızı testlerinde daha iyi performans gösterdiler, yani beyinleri daha hızlı çalışıyordu ve görsel ile uzamsal yetenekleri birleştiren testlerde daha başarılıydılar.

Elde edilen sonuçlar; çocukluk zekası, eğitimde geçirilen yıllar, sigara içip içmedikleri ve fiziksel aktivite düzeyleri gibi yaşlandıkça insanların beyinlerini etkileyebilecek diğer faktörleri hesaba kattıktan sonra bile küçük ama anlamlıydı.

FARKLI MÜZİK AKTİVİTELERİ DE DAHİL EDİLECEK

Çalışmanın yazarları, müzik okumayı öğrenmenin ve bir müzik performansının hassas hareketlerinde ustalaşmanın, insanların bilişsel yeteneklerini yıllarca geliştirebileceği sonucuna vardı.



Psychology and Aging dergisinde yayınlanan araştırmaya, İskoçya’nın Edinburgh ve Lothian bölgelerinde 1936 yılında doğan 420 kişi dahil edildi. Bunlardan 167’si eskiden bir müzik aleti çalmıştı ve 39’u da 80 yaş üzerindeyken hala çalıyordu.

Bilim insanları ilerleyen dönemlerde, şarkı söyleme, dans etme, performans gösterme, öğretme ve müzik dinleme gibi çok çeşitli müzik deneyimleri olan insanlarla ilgili daha çok araştırma yapmayı planlıyor.

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