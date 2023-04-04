NASA, Artemis II insanlı Ay görevinde yer alacak 4 astronotu tanıttı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis Ay misyonlarının ilk mürettebatlı görevi olan Artemis II kapsamında Ayın etrafında dolaşacak 4 astronotu duyurdu. 50 yılı aşkın bir süreden sonra Aya yapılacak ilk insanlı yolculukta ilk kez bir kadın ve siyahi bir astronot yer alacak.

Sozcu.com.tr

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NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA), NASAnın mürettebatlı Artemis II Ay görevinde yer alacak 4 astronotu dün Houston şehrinde yer alan Johnson Uzay Merkezi yakınlarındaki Ellington Fieldda düzenlenen bir etkinlik sırasında tanıttı. NASAdan yapılan açıklamaya göre görevde NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch ve CSA astronotu Jeremy Hansen yer alacak.

NASA ASTRONOTLARININ İKİNCİ UZAY UÇUŞU

Bu, daha önce 2014te Expedition 41 kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) uçuş mühendisi olarak hizmet veren Wisemanın ikinci uzay yolculuğu olacak. Daha önce SpaceX Crew-1 misyonunda yer alan Gloverın da ikinci uzay uçuşu olacak. Glover, Expedition 64 kapsamında ISSde uçuş mühendisi olarak bilimsel araştırmalara katkıda bulundu ve dört uzay yürüyüşüne katıldı.

Astronot Koch da Artemis II göreviyle uzaya ikinci uçuşunu gerçekleştirecek. Koch, 59, 60 ve 61. Expedition kapsamında ISSde uçuş mühendisi olarak görev yapmıştı. Koch uzayda geçirdiği toplam 328 günle bir kadının tek başına gerçekleştirdiği en uzun uzay uçuşu rekorunu kırmış ve tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşüne katılmıştı.

KANADALI ASTRONOTUN İLK UZAY UÇUŞU

Kanadayı temsil eden Hansen ise uzaya ilk uçuşunu yapacak. Mayıs 2009da CSA tarafından yapılan üçüncü Astronot İşe Alım kampanyası aracılığı ile seçilen 2 kişiden biri oldu. Hansen, NASA’nın Johnson’daki Görev Kontrol Merkezi’nde Capcom olarak görev yapmış ve 2017 yılında, ABD ve Kanada’dan astronot adaylarının eğitimine liderlik ederek bir NASA astronot sınıfını yönetmekle görevlendirilen ilk Kanadalı olmuştur.

GÖREV YAKLAŞIK 10 GÜN SÜRECEK

Aralık ayın başarıyla tamamlanan mürettebatsız Artemis I görevinin ardından yaklaşık 10 günlük Artemis II uçuş testi, ajansın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle başlayacak ve görev sırasında Orionun yaşam destek cihazlarının ve diğer sistemlerinin mürettebatın derin uzayda yaşayıp çalışabilmesi için gerektiği gibi çalışıp çalışmayacağı test edilecek. Bu görevinde başarıyla tamamlanması halinde NASA Artemis III görevi ile Ay yüzerine astronot indirmeyi hedefliyor. Daha sonra ise Ayda ve çevresinde öğrenilenlerle ilk astronotları Marsa göndermeyi amaçlıyor.

YENİ BİR KEŞİF ÇAĞINI BAŞLATIYORUZ; ARTEMİS KUŞAĞI

NASA Yöneticisi Bill Nelson, Artemis II mürettebatı, bizi yıldızlara ulaştırmak için yorulmadan çalışan binlerce insanı temsil ediyor. Bu onların mürettebatı, bu bizim mürettebatımız, bu insanlığın mürettebatı. Birlikte, yeni nesil astronotlar ve hayalperestler için yeni bir keşif çağını başlatıyoruz; Artemis Kuşağı ifadelerini kullandı.

İLK KEZ BİR KADIN VE BEYAZ OLMAYAN KİŞİ YER ALIYOR

NASA Johnson Direktörü Vanessa Wyche ise Artemis II mürettebatı 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez Ayın yakınlarına uçak ilk insanlar olacaklar. Mürettebat arasında Ay görevine katılacak ilk kadın, ilk beyaz olmayan kişi ve ilk Kanadalı yer alıyor ve 4 astronot da herkesin yararı için keşif yaparken insanlığın en iyisini temsil edecekler. Bu görev, insanlı derin uzay araştırmalarının genişlemesinin önünü açıyor ve bilimsel keşifler, ticari, endüstriyel ve akademik ortaklıklar ve Artemis Kuşağı için yeni fırsatlar sunuyor dedi. (DHA)

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