NASA astronotu uyardı… “Dünya’nın etrafında bir kalkana ihtiyaç var”

Eski bir NASA astronotu, asteroitlerin tehdidine karşı korunmak için Dünya'nın etrafında bir kalkana ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Uzay araştırmaları hız kazanırken bilim insanları da son yıllarda Dünya’yı tehdit eden asteroitlere karşı sık sık uyarılarda bulunuyor.

NASA’da daha önce astronot olarak görev alan Rusty Schweickart de Dünya’nın etrafında bir kalkana ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Haziran 2023’teki bir TEDx konuşmasında Rusty Schweickart, nesnelerin Jüpiter tarafından Güneş Sistemimize çekildiğini ve Güneş’in etrafında bir yörüngeye katıldığını söyledi.

Apollo 9’da uzayda 241 saat görev yapan eski astronot, “Bu varoluşsal bir tehdit, giderek daha fazla asteroit buluyoruz” dedi. Ayrıca, Güneş Sistemi’ne giren bazı asteroitlerin yörüngelerinin Güneş’e daha yakın olduğunu ve Dünya’nın yolunu kestiğini ekledi:

“Güneş Sistemini hayatımızın devamını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırarak bu varoluşsal tehdidi ortadan kaldıracak teknolojiye bugün sahibiz.”

Schweickart, olası herhangi bir çarpışmayı tahmin edebilecek ve bu konuda bir şeyler yapabilecek teknolojiye sahip olduğumuzu ancak karar vermek için evrensel bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Eski astronot, dünya çapındaki siyasi liderlerin seçim kampanyalarının peşindeyken bu konuda aynı fikirde olmalarını sağlamanın gerçekten çok zor olduğunu söyledi.

Schweickart, küresel bir asteroit savunma kalkanı inşa etmeyi savunan, kâr amacı gütmeyen B612 Vakfı’nın kurucu ortağı. Dr. Edward Lu gibi astronot arkadaşları ve Harold Reitsma gibi gökbilimcilerle birlikte hükümetleri kıyamet günü asteroitinin saptırılması konusunda birlikte çalışmaya teşvik etmeyi deniyor.

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