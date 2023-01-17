NASA, James Webb’in halefini açıkladı: Grace Roman

James Webb Uzay Teleskobu sadece altı aydır aktif, ancak NASA şimdiden milyarlarca dolarlık teleskoptan görevi devralacak yeni araç için çalışmalara başladı.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın 2022’deki keşiflerine imza atan James Webb’in halefinin ismi belli oldu. Nancy Grace Roman, 2027’de fırlatılmaya hazır olacak ve NASA’nın gezegenlerde yaşam bulma misyonuna devam edecek.

NASA’nın astrofizik bölümünün direktörü Mark Clampin, Amerikan Astronomi Derneği’nin toplantısında ajansın amacının teleskobu, ikinci Lagrange Noktası olarak bilinen bir noktaya göndermek olduğunu söyledi. Uzayın bu bölgesi Dünya’dan bir milyon mil uzakta ve Güneş’in karşısında.

Clampin, “10, 15 yıl içinde, L2’de çok basit robotik bakım yapabilen birçok şirket olacak” dedi.

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