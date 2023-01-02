NASA Yöneticisi Bill Nelson’dan Çin uyarısı: Ay’ı kendi bölgesi ilan edebilir

NASA başkanı, Çin'in Ay yüzeyine çıkma yarışında ABD'yi yenerse Ay'ı kendi bölgesi olarak talep edebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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NASA Yöneticisi Bill Nelson, pazar günü yayınlanan bir röportajda, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki askeri genişlemesinin Ay’da neler olabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Nelson, “Bu bir gerçek: Bir uzay yarışındayız. Ve bilimsel araştırma kisvesi altında Ay’da bir yere gitmemelerine dikkat etsek iyi olur. ‘Uzak durun, biz buradayız, burası bizim bölgemiz’ demeleri olası. Bundan şüphen varsa, Spratly Adaları’na ne yaptıklarına bakın” diye konuştu.

NASA, Ay’ın etrafında insansız uzay aracı Orion’ı uçurmayı içeren Artemis 1 görevini kasım ayında tamamladı. Görev, 2025 yılına kadar astronotları Ay yüzeyine indirmeyi amaçlayan Artemis 3’ten önce gerçekleşti.

Çin de kısa süre önce yeni uzay istasyonu Tiangong’u tamamladı ve kasım ayında istasyona doğru bir ekip gönderdi. Pekin, enerji kaynağı olarak kullanılabilecek yeni bir Ay minerali keşfettiğini söyledikten sonra, önümüzdeki on yıl içinde Ay’a üç misyon başlatmayı planlıyor.

NASA, Artemis 3 görevi için Elon Musk’ın SpaceX şirketi ile birlikte çalışıyor.

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