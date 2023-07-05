NASA’dan etkileyici keşif

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu 500 milyon yıl önce gerçekleştiği tahmin edilen iki galaksinin çarpışmasının izlerini eşsiz yakaladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, 500 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan iki galaksinin çarpışmasının izlerini eşsiz bir ayrıntıyla gösteren etkileyici bir görüntü yakaladı. Bu yeni görüntü, teleskobun güçlü kızılötesi kameraları sayesinde çarpışmanın yarattığı kozmik dalgayı ve yıldız oluşumunu gözler önüne seriyor.

Galaksi NGC 3256, ilk bakışta sıradan bir sarmal galaksi gibi görünse de, aslında geçmişindeki karmaşık başlangıcın izlerini taşıyan bir yapıya sahip.

NASA’nın resmi hesabında paylaşılan bir gönderiye göre NGC 3256 galaksisinin merkezinden çıkan parlak toz ve yıldız bulutları bulunuyor.

Uzmanlara göre çarpışma, iki gaz bulutunun şiddetli bir şekilde birbirine karışmasına yol açtı ve yıldız oluşumu için gerekli durumun oluşmasına sebep oldu.

Avrupa Uzay Ajansı açıklamasına göre, bu yeni oluşan yıldızlar, göreceli olarak genç olduklarından, kızılötesi dalga boylarında büyük bir parlaklık yayıyorlar.

James Webb Teleskobu’nun görüntüsünde, bu yıldızlar turuncu ve kırmızı renkte parlak bir şekilde görülebiliyor.

Görüntü ayrıca, çoğu yıldızın çarpışmayı hasarsız atlattığını , ancak bazılarının galaksiden şiddetle fırlatıldığını da gösteriyor. Bu durum, parlak turuncu tozun etrafında görülen koyu gri haleler olarak kendini gösteriyor.

Uzmanlara göre bu görüntüler, süper kütleli siyah deliklerin güneşin milyarlarca katı büyüklüğüne nasıl ulaşabileceği gibi gizemleri çözmede de yardımcı olabilir.