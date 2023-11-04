NASA’dan yeni keşif: Kendi ‘Ay’ına sahip asteroit

NASA'nın ilk olarak 2021 yılında Jüpiter'in yakınında sıkışıp kalan Truva asteroitlerini araştırmak için fırlattığı Lucy uzay aracı ilginç bir keşifte bulundu. Uzay aracı, Dinky ismi verilen bir asteroit buldu ve aslında onun etrafında dönen daha küçük bir asteroit daha olduğunu keşfetti.

Sozcu.com.tr

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Tam adı Dinkinesh olan Dinky, Lucy tarafından fark edildi. Daha sonra uzay aracı, Dinky’nin yörüngesinde dönen daha küçük bir “Ay”ın olduğunu fark etti.

Maryland Üniversitesi’nden gezegen bilimci Jessica Sunshine, “İkili bir sistem kesinlikle bir olasılıktı. Ama bu beklenmiyordu ve gerçekten harika” dedi.

Southwest Araştırma Enstitüsü’nde gezegen bilimcisi ve Lucy misyonunun baş araştırmacısı Hal Levinson, keşfin heyecanlandırıcı olduğunu belirtirken, hâlâ kat eedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu, çünkü ilgili verilerin yalnızca üçte birinin Dünya’ya geldiğini söyledi. NASA, Dinky’i ve onun sözde uydusunu gösteren bir dizi görüntü yayınladı ancak henüz gerçek bir veri yok.

Ana asteroit, muhtemelen diğer asteroitlerin çarpmasının sonucu olarak kraterlerle kaplı. Levinson, ikincil uydudan gelecek daha fazla görüntünün olduğunu ve bu resimlerin, küçük asteroitte bazı ilginç olayların yaşandığını gösterdiğini söylüyor.

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