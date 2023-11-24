Nesli tükenme tehlikesinde olan 10 köpek türü

Bir köpek, insanın en iyi arkadaşı olabilir ancak yapılan araştırmalar köpek dostlarımızı seçerken oldukça seçici davrandığımızı gösteriyor. Hatta o kadar seçici ki çok sevilen köpek türlerinin birçoğunun popülaritesi azalıyor ve onları aynı zamanda yok olma eşiğine getiriyor.

Sozcu.com.tr

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The Kennel Club tarafından bu hafta açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yıl yeni yavru köpek kayıtlarının sayısındaki düşüşe göre 34 yerli köpek türü “savunmasız” olarak sınıflandırılırken, diğer sekizinin geleceği de tehlikede olarak görülüp “gözlem altında” olarak işaretlenmiş.

Tamamen yok olabilecek evcil hayvanlar arasında Cavalier King Charles Spaniel, tazı ve Wire Fox Terrier gibi bir zamanlar popüler olan türler yer alıyor.

Köpek davranış uzmanı, eğitmeni ve Birleşik Krallık Köpek Davranışı ve Eğitim Tüzüğü başkanı Carolyn Menteith, sorunun, karantinadan bu yana yaklaşık dört milyona ulaşan yeni sahiplerin, evcil hayvanlarının “geleneksel köpek hareketleri” yapmasını istememelerinden kaynaklandığını söylüyor.​

Menteith, “Onların bir şeyleri kovalamalarını, havlamalarını veya kazmalarını istemiyoruz. Onlara aile gibi davranmayı ve evlerimizde onlarla birlikte yaşamayı seviyoruz, bu da bazı ırkların artık istenmediği anlamına geliyor. Hayatlarımıza uygun türler yaratıyoruz. Ve tanıdık bir köpek istiyoruz: Biz küçükken ebeveynlerimizin sahip olduğu ya da internette fenomenlerde gördüğümüz bir köpek.” diye açıkladı.

Bu tarz sebeplerle nesli tükenmekte olan köpekleri sıralayan uzman, en çok risk grubunda olan 10 türü açıkladı…

1. WIRE FOX TERRIER

Tenten’in sevimli yardımcısı Snowy, 80 yıl önce en parlak dönemini yaşayan türün belki de en ünlü örneği.

1947’de doğan 8.000’den fazla yavruyla Birleşik Krallık’taki en popüler ırklardan biriydi ve Albert Einstein ve Lucille Ball gibi ünlüler onun hayranlarıydı.

Ancak giderek kayıtlar yüzde 94 oranında azaldı ve 2023’te yalnızca 281 yavru doğdu. Uzmanlar, bunun “gözlem altında” listesine katılacak bir sonraki tür olacağını söylüyor.

2. KING CHARLES SPANIEL

Tanınmış ismine rağmen, King Charles Spaniel nesli tükenmekte olan listede yer alıyor. Yeni yavruların doğumu beş yıl içinde neredeyse yarı yarıya azaldı (2017’de 112’den 2022’de 68’e düştü).

Bu düşüş, yeni fakat benzer bir türün ortaya çıkmasının bir sonucudur: Cavalier King Charles Spaniel. 1926’da üretilen bu köpek, 1945’te tanındı ve 1960’larda orijinal King Charles Spaniel’in popülaritesini gölgede bırakmaya başladı.

3. UZUN TÜYLÜ COLLIE

1950’li ve 1960’lı yılların köpek TV süperstarı Lassie’nin popülaritesi, onu 1979’da yılda 8.000’den fazla köpek yavrusu kaydıyla zirveye ulaştırmıştı. Bu oran şu anda yüzde 94 oranında düştü. Geçen yıl 500’den az yavru doğdu.

Bu yılın başlarında The Kennel Club bir uyarı yayınlayarak, “Çok fazla bakıma ve geniş alana ihtiyaç duysalar da, doğru sahipler için sevimli aile arkadaşları olabilirler.” dedi.

4. TAZI

Tazıların tarihi, parlak görme yetenekleri nedeniyle yetiştirildikleri Orta Çağ’a kadar uzanır ve yalnızca soylular veya kraliyet ailesi tarafından sahiplenilebilirdi. Zarif cins, yarışlarda kullanıldıkları 1920’lerde popülerliğin zirvesine ulaştı. Uzmanlar, 2022’de sadece 22 yavrunun doğduğunu paylaştı.

Menteith, “Günde yarım saat koşmanın dışında, tazılar yatmayı sever. Havlamıyorlar, kısa tüylüler ve günün 18 saati kanepede uzanmak istiyorlar. Neden daha popüler olmadıklarından asla emin değilim.” dedi.

5. SUSSEX SPANIEL

1700’lerin sonlarında ve 1800’lerin başlarında Doğu Sussex’teki bir toprak sahibi tarafından av köpekleri olarak yetiştirilen bu köpekler, yıllar içinde birçok zirveye ulaştı: ilki 18. yüzyıl boyunca ve Birinci Dünya Savaşı’na kadar.

Geçen yıl kaydedilen yalnızca 44 doğumla 2004’ten bu yana “savunmasızlar” listesinde yer alıyorlar.

6. KIRMIZI BEYAZ İRLANDA SETERİ

İrlandalı kırmızı-beyaz seteri, parlak benekli kürküyle, kayıtlı yalnızca 39 yeni yavruyla 2020 yılında nesli en çok tehlike altında olan tür haline geldi.

İlk başta şahin avcıları tarafından kuşları tespit etmek için kullanılan bu köpek, 1600’lü yıllarda İrlandalı aristokratların favori av köpeğiydi, ancak 1875’e gelindiğinde popülerliklerini kaybettiler.

7. CARDIGAN WELSH CORGI

Corgis’i, yaşamı boyunca 30’dan fazlasına sahip olan merhum Kraliçe ile ilişkilendiriyoruz, bu da onun ölümünden sonra sayılarda yaşanan patlamayı bir şekilde açıklıyor. Ancak Galce corgi’nin iki türü vardır: Pembroke (kraliyet türü) ve Cardigan. Ancak ilki yeniden dirilişin tadını çıkarırken, ikincisi 2022’de yalnızca 201 yavrunun doğduğunu gördü.

Popülerlikleri 1900’lerin başında zirveye ulaştı ve yalnızca 50 kişinin kaydolduğu 2008’de tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

8. CURLY-COATED RETRIEVER

Güzel, sıkı bukleleri ve parlak görünümüyle kıvırcık tüylü av köpeği, etraftaki en farklı türlerden biridir. 2022’de yalnızca 73 yavru doğdu ancak The Kennel Club, bu yılın ilk yarısında ilgide hafif bir patlama olduğunu ve 45 yeni doğumun türün geri dönüşüne işaret ettiğini bildirdi.

9. İNGİLİZ ÇOBAN KÖPEĞİ

1979’da doğan 5.731 yavruyla bir zamanlar Birleşik Krallık’taki en popüler dokuzuncu türdü. Ancak o zamandan bu yana düşüş çok sert oldu ve 2022’de 333 yavru köpek daha ortaya çıktı.

Menteith, “Kocaman bir kürkü olan büyük bir köpek, bu yüzden bakımı çok fazla bakım gerektiriyor” diyor. “Aynı zamanda geleneksel bir çalışma köpeği, dolayısıyla eğitim ve egzersiz açısından zorlu olacak. Bugünlerde insanlar büyük bir köpek istiyorsa, labradorları tercih ediyorlar;” dedi.

10. HARRIER

“Steroid kullanan bir beagle”a benzediği söylenen, 13. yüzyıldan beri var olan geleneksel bir av türü olan yabani otların neden gözden düştüğünü anlamak zor değil. Geçen yıl sadece dokuz yeni köpek yavrusu doğdu ve bu da onu tilki köpeğinden sonra Birleşik Krallık’ta nesli en çok tehlike altında olan ikinci tür haline getirdi.

Popülaritedeki düşüş 1920’lerde başladı ve 1950’lerde savaş sırasında av köpeklerine verilen mali desteğin azalmasıyla devam etti ve hepsi avcı topluluğu dışında ortadan kayboldu. Destekçiler şefkatli, arkadaş canlısı ve çocuklarla iyi anlaştıklarını söylüyor ancak ülkede sayının 750’den az olduğu düşünülüyor.

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