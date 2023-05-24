Netflix, ABD’li kullanıcılarını uyardı: Şifre paylaşmak için…

Popüler akış platformu Netflix, bir süredir savaş açtığı şifre paylaşımında hedefine ABD'li kullanıcıları aldı. Şirket, şifre paylaşımı yapmak isteyen kullanıcılarına takip etmeleri gereken prosedürleri anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Popüler akış platformu, abone düşüşleri ve borsada yaşadığı rekor kayıplardan sonra harekete geçmiş önceliğini de şifre paylaşımını engellemeye vermişti.

Şimdi Netflix, şifre paylaşımı konusunda önceliği ABD’li kullanıcılarına verdi. Platform, bir blog gönderisinde şifrelerini paylaşan kullanıcılara e-posta göndererek; onlara hesaplarını ayda 8 dolarlık ek ödeme karşılığında paylaşma seçeneği sunuyor. Seçenek yalnızca 15,50 dolarlık standart planı ve ayda 20 dolar tutarındaki premium sürümü olan müşteriler tarafından kullanılabilir.

Şirket, ABD ve Kanada’daki 30 milyon kullanıcısı da dahil olmak üzere dünya çapında 100 milyon kadar hanenin ödeme yapmadıkları bir hesap kullandığını söyledi.

Netflix’in eş CEO’su Greg Peters, geçen ay yatırımcılara, bazı insanların başlangıçta aboneliklerini iptal edeceğini ancak sonunda kullanıcı sayısının ve gelirin artacağını söyleyerek endişeli havayı yumuşatmaya çalışıyor.

İlginizi Çekebilir Çekimler durduruldu: Netflix dizisi "Stranger Things"te grev baskısı

İlginizi Çekebilir Şifre kısıtlaması Netflix'e pahalıya mal oldu... 1 milyon kullanıcısını kaybetti

İlginizi Çekebilir Netflix'in popüler dizisi Big Mouth sona eriyor