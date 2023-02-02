Netflix, şifre paylaşımını nasıl engelleyeceğini açıkladı

Netflix, uzun süredir konuşulan şifre paylaşımının önüne geçecek sistemi 2023’ün ilk çeyreğinde daha geniş çapta devreye alacak. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre farklı cihazlardan aynı üyeliği paylaşan kullanıcıların "ana konum" olarak seçilen WiFi üzerinden ayda en az bir kez bağlanarak cihazlarını 'Netflix izlemek için güvenilir' hale getirmesi gerekecek.

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Yayın akışı platformu Netflix, geçtiğimiz aylarda yaşadığı abone sayısındaki düşüşler sonrasında yeni aksiyonlar alacağını, üzerinde durduğu konulardan birinin de şifre paylaşımı olduğunu duyurmuştu. 2023 yılı itibariyle birçok ülkede uygulamaya konulması beklenen “şifre paylaşımını engelleme” uygulaması için detaylar belli oldu.

NETFLİX ŞİFRE PAYLAŞIMI NASIL ENGELLENECEK?

Netflix, “Sıkça Sorulan Sorulan” kısmında konu hakkında detaylı açıklamada bulundu.

Netflix'in şifre paylaşanların önüne çıkaracağı ilk engel; bir kişi Netflix’i izleyebileceği ev ile ilişkili olmayan bir cihazı kullanarak hesapta oturum açtığında veya hesaba sık sık farklı bir cihazdan erişildiğinde, Netflix izlemeye başlamadan önce o cihaz için doğrulama isteyecek.

Cihazı doğrulamak için Netflix, asıl hesap sahibiyle ilişkili e-posta adresine veya telefon numarasına bir bağlantı göndererek 4 basamaklı doğrulama kodunun 15 dakika içinde kodun istendiği cihaza girilmesi isteyecek.

Şifre paylaşımı hakkında Netflix’in “SSS” bölümünde şu açıklama yapıldı; “Netflix'e kesintisiz erişim sağlamak için birincil konumunuzdaki Wi-Fi'ye bağlanın, Netflix uygulamasını veya web sitesini açın ve en az 31 günde bir bir şeyler izleyin. Bu, birincil konumunuzdan uzakta olsanız bile Netflix'i izleyebilmeniz için güvenilir bir cihaz oluşturmanızı sağlar.”

Belirtilen süre içerisinde eşitlenmeyen cihazlardan çıkış yapılacağını duyuran yetkililer, eşitleme süresini geçen cihazlardan ve hesaplardan ekstra ücret talep etmeyeceklerini de açıkladı.

ŞİFRE PAYLAŞIMI İÇİN 3 DOLAR ALIYOR

Peru, Kosta Rika ve Şili'de Netflix, hesap sahibinin evinin dışında ikamet eden kullanıcılardan “alt hesaplar” eklemek için ayda 3 dolara kadar ücret alıyor.

Wall Street firması Cowen'in tahminlerine göre Netflix, dünya çapında parola paylaşımlı ödeme yükseltme planlarını başlatırsa, yılda 1,6 milyar dolarlık küresel gelir elde edebilir.