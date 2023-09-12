Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi
Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’deki fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Platformdaki en düşük plan 99,99 TL oldu.
Türkiye abonelerin ödediği fiyata 2022 yılı içerisinde iki kez zam yapan Netflix, 2023 yılı içerisinde de ikinci zammı yaptı.
Zamdan önce platformda temel plana 63,99 TL, standart plana 97,99 TL ve özel plana da 130,99 TL ödeniyordu.
Gelen yeni zamla birlikte fiyatlar şu şekilde oldu:
Temel plan: 99,99 TL,
Standart plan: 149,99 TL,
Özel plan: 199,99 TL.