Nobel ödüllü ekonomistten haftada dört gün çalışma formülü: ChatGPT vurgusu…

Son dönemde çok popüler olan yapay zeka uygulaması ChatGPT ile ilgili dikkat çekici bir açıklama Nobel ödüllü ekonomist Christopher Pissarides'ten geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın prestijli üniversitelerinden London School of Economics’te çalışan ve Nobel ödülü kazanan Christopher Pissarides katıldığı bir etkinlikte çalışma hayatının geleceği ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İş hayatında otomasyonun etkileri üzerine çalışmalarda bulunan akademisyen, iş dünyasının yapay zeka destekli sistemlere hızla adapte olabileceğini söyledi. İskoçya’nın başkenti Glasgow’da katıldığı bir etkinlikte konuşan Pissarides, ” Ben bu teknolojilerin verimliliği artıracağına dair iyimserim” dedi.

Pissarides son dönemde OpenAI’nın geliştirdiği ChatGPT ve Google’ın geliştirdiği Bard gibi yapay zeka sistemlerinin insanların faydasına olabileceğini söyledi. Ünlü akademisyen, “Bu teknolojiler genel olarak sağlığımızı daha da iyileştirebilir. Rahatlıkla haftada dört gün çalışmaya geçebiliriz” ifadesini kullandı.

Yapay zeka sistemlerinin mahremiyet ihlalleri yapmak için kullanılabileceğini dile getirirken, “Bu tür teknolojilerin gerçek bir etki yaratması uzun sürecek ve bu zaman zarfı içerisinde insanlar adapte olacak” dedi.

Goldman Sachs kısa bir süre önce ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerinin dünya genelinde 300 milyon işi risk altına alacağını öngörmüştü.

İlginizi Çekebilir Avustralya'da, ChatGPT'ye dava açıldı

İlginizi Çekebilir ChatGPT'den sağlıklı yaşam için 10 öneri

İlginizi Çekebilir ChatGPT'ye sorduk: Başkanlık sistemi mi? Parlamenter sistem mi?