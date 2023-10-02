Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı.
Nobel Tıp Ödülü’nün bu seneki sahipleri Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD’li Drew Weissman oldu.
İki bilim insanı, Covid-19 aşılarının geliştirilmesinde oynadıkları rolle ödüle layık görüldü.
İsveç’teki Karolinska Enstitüsü tarafından belirlenen prestijli ödülün değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu açıklandı.
Geçen seneki Nobel Tıp Ödülü’nü insan evrimi konusundaki çalışmaları nedeniyle İsveçli bilim insanı Svante Paabo almıştı.
Nobel Ödülleri’nin diğer sahipleri gelecek günlerde açıklanacak ve tören 10 Aralık’ta Stockholm’de düzenlenecek.