Norveç’ten Meta’ya ceza… Günde 98 bin 500 dolar

Norveç, 14 Ağustos'tan itibaren kullanıcı gizliliği ihlali nedeniyle Meta'ya günde 98 bin 500 dolar para cezası verecek.

Sozcu.com.tr

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Meta ile gerginlikler yaşayan ülkeler arasına Norveç de katıldı. Ülkenin veri koruma düzenleyicisi, Meta’nın hedefli reklamları göstermek için fiziksel konumlar gibi kullanıcı bilgilerini toplayamayacağını belirtirken Reuters’a verdiği demeçte, Facebook’un sahibi Meta Platforms’un 14 Ağustos’tan itibaren gizlilik ihlalleri nedeniyle günde 1 milyon kron (98 bin 500 dolar) para cezasına çarptırılacağını söyledi.

Düzenleyici Datatilsynet 17 Temmuz’da, düzenleyicinin belirlediği gizlilik ihlallerini ele almaması halinde şirketin para cezasına çarptırılacağını söylemişti.

Datatilsynet’in uluslararası bölüm başkanı Tobias Judin Reuters’a, “Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren günlük 1 milyon kron para cezası uygulanmaya başlanacak” dedi.

Ceza 3 Kasım’a kadar devam edecek. Datatilsynet, Norveç düzenleyicisinin kararını kabul etmesi halinde, kararını Avrupa Veri Koruma Kurulu’na (Avrupa Veri Koruma Kurulu) havale ederek kalıcı hale getirebilir.

Ayrıca Judin, bu adımın yeterli olmadığını söyledi. Meta, kişisel verilerin işlenmesini bu onay mekanizması çalışana kadar durdurmak zorunda kaldı.

Judin, “Meta’ya göre, bunu hayata geçirmeleri en erken birkaç ay alacak… Ve rıza mekanizmasının nasıl görüneceğini bilmiyoruz. Ve bu arada her gün insanların hakları ihlal ediliyor” dedi.

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