Nükleer santraldeki korkunç kazada yaralandı, 83 gün boyunca acı çekti

Dünyanın belki de en acılı ölümlerinden birini yaşadı, 83 gün boyunca acı çekti, istemediği halde zorla yaşatıldı, "Ben kobay değilim" diye bağırdı... Japonya'daki bir nükleer santralde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hisashi Ouchi'nin hikayesi yeniden gündemde.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz günlerde Avustralya’da radyoaktif bir kapsülün kaybolması dikkat çekti. Kapsül büyük bir felakete neden olmadan bulunmuş olsa da dünya tarihinde yaşanan radyasyon zehirlenmesi kaynaklı kazaları yeniden hatırlattı.

Çernobil, Fukuşima, Kyshtym gibi nükleer kazalar günümüzde hala acıyla anılırken pek de akıllara gelmeyen bir diğer kaza da Tokaimura Nükleer Santrali’nde gerçekleşti. Kaza sonunda dünyada en çok radyasyona maruz kalan bir çalışan 83 gün boyunca acı çekti ve sonunda da hayatını kaybetti.

1999’da Hisashi Ouchi, Tokaimura Nükleer Santrali’nde bir meslektaşına litrelerce uranyumun bir fıçıya dökülmesine yardım ediyordu. Normalde hidrolik bir pompayla yapılan işlem çıplak elle gerçekleştirilirken yapılan işlemde fazladan kullanılan bir bileşen sistemi alarma geçirdi. Odada bulunan üç kişiden en çok radyasyona maruz kalan ise Hisashi Ouchi oldu.

RADYASYON YANIKLARI TÜM VÜCUDUNU KAPLADI

Ouchi, kazanın hemen ardından zar zor nefes alabiliyordu. Şiddetle kusarak hastaneye gitti. Doktorlar, Ouchi’nin neredeyse hiç beyaz kan hücresi kalmadığını görünce şoke oldular ve o sırada da Ouchi, bilincini kaybetti.

Radyasyon yanıkları tüm vücudunu kaplamıştı ve gözleri kan sızdırıyordu.

O sırada sadece otuz beş yaşında olan Ouchi’nin işkencesi, ailesinin ne olursa olsun hayatta tutulmasını istemesiyle; doktorların, Ouchi’nin iradesi dışında hayatta kalmasını sağlamak için tüm etkili olabilecek deneyleri yapmasıyla başladı.

Ouchi’nin kaza sırasında 17 Sievert radyasyon emdiği bulundu, bu bir insanın maruz kaldığı en yüksek seviyeydi. Hatta hayatını kaybeden Çernobil’deki çoğu acil durum müdahale ekibi bile sadece 0,25 Sievert’e maruz kalmıştı.

“ARTIK DAYANAMIYORUM”

Hastaneye kaldırıldıktan sonra doktorlar, kan nakli ve kök hücre greftleri yoluyla onu hayatta tutmaya çalıştı. Ameliyatlar tıbbi bir başarıydı ve onu hayatta tuttu ama Ouchi için bu adeta bir işkenceye dönüştü. Bildirildiğine göre; “Artık dayanamıyorum! Ben kobay değilim!” diye söylenmesine bile neden oldu.

Ouchi, hastanedeki 59. gününde üç kez kalp krizi geçirdi, ancak her seferinde doktorlar, ailesinin isteği üzerine onu hayata döndürmeyi başardı.

83 günlük acı ve ona göre işkenceden sonra, Ouchi’nin vücudu pes etti ve çoklu organ yetmezliğinden öldü.

Kazada yaşamlarını yitiren teknisyenlerin amiri Yutaka Yokokawa da tedavi gördü, ancak üç ay sonra hafif radyasyon hastalığı nedeniyle taburcu edildi. Daha sonra da Ekim 2000’de ihmalle suçlandı.

Nükleer yakıt şirketi JCO ise kaza nedeniyle yüksek düzeyde radyasyona maruz kalan kişi ve işletmelerden gelen 6.875 tazminat talebini karşılamak için 121 milyon dolar ödedi.

İlginizi Çekebilir Avustralya'da radyoaktif kapsül kayboldu... Küçük ama ölümcül

İlginizi Çekebilir Günlerdir kayıptı... Radyoaktif kapsül bulundu

İlginizi Çekebilir Finlandiya'da hava örneklerinde radyoaktivite tespit edildi

İlginizi Çekebilir Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif suyu denize salma çalışmaları başlıyor