O tez çürütüldü: Kadınlar kaslı erkek seviyor ancak bir şartları daha var

Yeni bir araştırma, kadınların, çok kaslı olmasa da göbeği fazla olmayan erkekler için kullanılan "dad bod" tipini sevdiği tezini çürüttü.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’ndeki uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, kadınların, göğüs ve pazı kaslarını geliştiren erkekleri ancak yalnızca uzun boylu iseler çekici bulduğunu ortaya çıkardı.

Cinsel Davranış Arşivleri’nde yayınlanan araştırmanın uzmanlarına göre, daha yüksek bir “omuz-kalça oranı (SHR)”, yani omuz çevresinin bel çevresine göre daha geniş olması, kadınlar için bir çekicilik göstergesi olarak görülüyor.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmada kadınlara çeşitli boylarda ve omuz-kalça oranlarında erkeklerin resimleri gösterildi ve çekiciliklerini derecelendirmeleri istendi.

659 KADINDAN VERİ ALINDI

ABD’de tümü 18 ila 83 yaşları arasındaki 659 heteroseksüel kadınla yapılan çalışmadaki sonuçlar, kadınlar için bir erkeği seçerken ve bir erkek için bir kadını cezbetmeye çalışırken boyun önemli bir faktör olduğuna dair yaygın inancı destekledi.

Araştırmanın başındaki isim Farid Pazhoohi, PsyPost’a yaptığı açıklamada, “Sonuçlarımız, kadınların erkeklerin çekiciliği, erkeksiliği ve dövüş yeteneği algılarının boy ve SHR’den etkilendiğini ve bunlarla etkileşime girdiğini gösterdi.”

“Genel olarak kadınlar daha uzun boylu ve daha geniş omuzlu erkekleri tercih ediyor, özellikle de bu iki özellik bir arada sunulduğunda.” dedi.



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