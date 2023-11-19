OpenAI’den kovulmuştu, yeniden şirkete dönmesini istiyorlar

Teknoloji dünyası geçtiğimiz günlerde OpenAI CEO'su Sam Altman'ın şirketten kovulmasıyla çalkalanmıştı. Ancak son gelişmeler herkesi daha da şaşırttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son yılların öne çıkan teknolojisi yapay zekâ özellikle de OpenAI şirketi ile daha da dikkat çekti. Ancak şirket şu sıralar son derece çalkantılı bir dönemden geçiyor.

Altman, cuma günü aniden kovuldu ve teknoloji dünyasının en sıcak startup’ı bir krize sürüklendi. Şimdi de OpenAI yönetim kurulu, Sam Altman ile CEO olarak geri dönmesi için görüşmeye başladı.

Konuya yakın kaynakların anlattığına göre; cuma günü yönetim kurulu tarafından herhangi bir bildirimde bulunmaksızın aniden kovulan Altman’ın geri dönme konusunda kararsız olduğu ve önemli yönetim değişiklikleri isteyeceği söyleniyor.

Altman’a yakın bir kaynak, yönetim kurulunun Altman ile Brockman’ın geri dönmesine izin verdiğini, ancak o zamandan beri sadece bu durumun sadece konuşulduğunu ve birçok OpenAI çalışanının istifaya hazırlandığını söyledi. Altman ayrılmaya ve yeni bir şirket kurmaya karar verirse, bu çalışanların da onunla birlikte gideceği düşünülüyor.

OpenAI’nin eski yönetim kurulu başkanı Greg Brockman da Altman’ın görevden alınmasından saatler sonra istifa etti ve ikili arkadaşlarıyla ve yatırımcılarla başka bir şirket kurma konusunda görüşmelere bile başladı. Bu iki büyük ismin şirketten ayrılmasıyla beraber bazı kıdemli araştırmacılar da cuma günü istifa etti ve OpenAI’ye yakın kişiler daha fazla ayrılığın da yolda olduğunu söylüyor.

OpenAI’nin en büyük yatırımcısı Microsoft, Altman’ın kovulmasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada şirketin yapay zekâ firmasıyla olan ortaklığına bağlı kaldığını söyledi. Şirketin yüzü ve yapay zekânın en öne çıkan sesi olarak Altman’ın görevden alınması, rakiplerin ChatGPT’nin benzeri görülmemiş yükselişini yakalamak için yarıştığı bir dönemde OpenAI’nin geleceğini belirsizliğe sürüklüyor.

OpenAI’nin mevcut yönetim kurulu, baş bilim insanı Ilya Sutskever, Quora CEO’su Adam D’Angelo, eski GeoSim Systems CEO’su Tasha McCauley ve Georgetown Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi’nin strateji direktörü Helen Toner’den oluşuyor. Geleneksel şirketlerin aksine yönetim kurulunun görevi, hisse değerini en üst düzeye çıkarmak değil ve hiçbiri OpenAI’de öz sermayeye de sahip değil.

Birçok kaynağa göre, OpenAI’nin kurucu ortağı ve araştırmacılarına liderlik eden Sutskever, bu hafta Altman’ın gönderilmesinde etkili oldu.

İlginizi Çekebilir Çıplak Putin görüntüleri kızdırdı... Kremlin'de yapay zekâ krizi

İlginizi Çekebilir Hollywood grevinde yapay zekâ gerilimi... Ölen oyuncuların görüntülerini kullanmak istediler

İlginizi Çekebilir Yapay zeka yarışına Samsung da dahil oldu