OpenAI’den yani karar: Abonelikleri durdurdu

Yapay zekâ şirketi OpenAI'den dikkat çeken bir karar geldi. Şirket, ChatGPT Plus kayıtlarını bir süreliğine durdurdu.

Sozcu.com.tr

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Son yılların öne çıkan teknoloji trendlerinden biri olan yapay zekâ özellikle de OpenAI’nin ChatGPT sistemiyle öne çıkıyordu. Ancak şirket, ilginç bir karara imza attı.

Kullanıcılara yapay zekâ sohbet botu için daha fazla erişim ve özellik sağlayan, şirketin ücretli abonelik hizmeti ChatGPT Plus birkaç aydır mevcut olsa da son özellikler o kadar çok talebe yol açtı ki şirket bu durumla başa çıkmak için kayıtları duraklattı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, X’te yoğun talep nedeniyle ChatGPT Plus kayıtlarını duraklattıklarını duyurdu. Altman, “Geliştirme gününden sonra kullanımdaki artış kapasitemizi aştı ve herkesin harika bir deneyim yaşamasını sağlamak istiyoruz” dedi.

OpenAI, ChatGPT’nin artık haftalık 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu söylüyor. Görünüşe göre şirket, kendi uygulamaları ve Microsoft ile olan ortaklığı sayesinde kendisini bir sonraki büyük teknoloji şirketi olmaya hazırlıyor.

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