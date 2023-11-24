OpenAI’ın insanlığı sona erdirecek yapay zekâ aracı ürettiği iddia edildi

Son zamanlarda gündemden düşmeyen OpenAI şirketi için dikkat çekici iddia... Buna göre "Terminatör" film serisinde yer alan ve insanlığı yok etmeye çalışan bir yapay zekâ sistemi olan Skynet'in gerçek versiyonunun icat edildiği iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji uzmanları, “Terminatör” filmlerinde bilince sahip ve tehlikeli bir yapay zekâ karakteri olarak varlık gösteren Skynet’in gerçek bir versiyonunu üretmeyi başardı.

ABD merkezli yapay zekâ şirketi olan OpenAI çalışanları, CEO’ları Sam Altman’ın, yönetim kurulunu, insan ırkına tehdit oluşturabilecek güçlü bir yapay zekâ atılımı konusunda uyardığını belirtti.

Q Projesi olarak bilinen çalışmanın insanlığı tehlikeye atma potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulunduğu bir mektup gönderen ChatGPT’nin mucidi Altman, görevden alındı ve şirket içinde beş gün süren kaosa yol açtı. Altman’ın çıkan krizin ardından işe geri döndüğü açıklandı.

Altman, Q Projesi konusunda ilerleme kaydetmişti ve bazı iç kaynaklar bunun firmanın süper zekâ arayışında bir dönüm noktası olabileceğine inanıyordu.​

İNSANLIK İÇİN BİR TEHDİT

Şirket, yapay genel zekâ olarak da bilinen süper zekâyı, insanlardan daha akıllı olan yapay zekâ sistemleri olarak tanımlıyor.

“Terminatör” film serisinde kurgusal yapay zekâ Skynet, kişisel farkındalık kazanıp da insanların onu devre dışı bırakmaya çalışmasının ardından nükleer bir saldırı başlatmıştı.

Altman’ın görevden alınmasının ardından geçici CEO olarak göreve gelen OpenAI’ın baş teknoloji sorumlusu Mira Murati, yönetim kuruluna bir mektup gönderildiğini söyledi ve Q Projesi’nden bahsetti. Kaynaklar, mektubun Altman’ın kovulmasına yol açan bir dizi faktörden biri olduğunu belirtti.

Altman, OpenAI ve mektubu yazan araştırmacılar konu hakkında yorum yapmadı.

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